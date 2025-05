Calciomercato Roma, hanno mollato Svilar: 47 milioni di euro

Calciomercato Roma, hanno mollato Svilar: affare da 47 milioni di euro. Ecco la situazione attorno all’attuale numero uno giallorosso

Ieri vi abbiamo parlato della situazione che riguarda Mile Svilar. E non sono arrivate delle buone notizie, c’è da dirlo. Il portiere è in attesa del rinnovo contrattuale, più che altro l’adeguamento economico visto che prende più o meno un milione di euro all’anno. Ma dopo i primi approcci le cose si sono fermate.

Nessun contatto nel corso delle ultime settimane. Con Svilar che attende un’offerta della Roma dopo aver messo sul piatto quelle che sono state le proprie richieste. Ghisolfi, lo sappiamo, in questi giorni è stato sicuramente preso dalla questione nuovo allenatore, con Gasperini che dovrebbe anche essere annunciato a breve e ha sicuramente tralasciato la questione relativa al portiere. Ma adesso, forse, è il momento di accelerare il passo per evitare dei possibili inserimenti di altre squadre, soprattutto dall’estero.

Calciomercato Roma, United e Aston Villa mollano Svilar

Oltre al Manchester City e al Bayern Monaco, nel corso di queste lunghe settimane si è parlato di un forte interesse per Svilar da parte di Manchester United – alla ricerca di un sostituto di Onana che ormai è fuori da giochi di Amorim – e dell’Aston Villa. Ma le notizie che arrivano oggi dall’Inghilterra ci dicono che ci sono buone possibilità che le ultime due squadre nominate vadano su un altro obiettivo.

Il portale inglese CaughtOffside sottolinea come il candidato numero uno in questo momento sia il portiere del Lille Chevalier. Una valutazione di 47 milioni di euro non spaventa nessuno in Premier League. Una delle due insomma, qualora si riuscisse nel colpo, sarà fuori dalla corsa al portiere della Roma che, si spera ovviamente, possa rimanere ancora molti anni nella Capitale. Certo, come detto prima c’è sicuramente da cambiare il passo, mettere una marcia diversa e andare a limare le divisioni che sembrano molto ampie in questo momento tra le parti. Trovare un altro portiere di questo livello, eletto il migliore della Serie A, sarebbe complicatissimo. Quasi impossibile oseremmo dire, quindi la Roma farebbe bene a tenerselo stretto.