Ultimatum alla Roma e gioco al rialzo: Ghisolfi ha le mani legate

Calciomercato Roma, arriva quasi un ultimatum del giocatore. Il gioco al rialzo è già partito. Ecco quello che potrebbe succedere.

Tiene banco ovviamente la questione allenatore in casa Roma. Con Gasperini che ancora non ha preso una decisione. Certo, poi c’è anche il mercato e Ghisolfi ne potrebbe fare fuori almeno 11 in questa torrida estate che si avvicina.

Di certo, nel bene o nel male, c’è la sensazione che i tifosi della Roma non si annoieranno in questi mesi. Mai si sono annoiati, a dire il vero, perché di notizie, belle o buone, ne sono sempre uscite parecchie. E, una meno buona in questo momento arriva dall’eventuale rinnovo di Mile Svilar. Il miglior portiere del campionato appena andato in archivio, vorrebbe prolungare con adeguato e giusto adeguamento di contratto. Ma le ultime notizie, quelle date dalla direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, un po’ d’ansia la mettono.

Calciomercato Roma, la situazione Svilar

La questione è sul tavolo, aperta da un po’ di tempo. E Trotta, sul proprio profilo X, ha scritto questo: “Situazione Svilar: la Roma ritiene eccessiva la richiesta del procuratore del portiere. Dopo l’ultima offerta, i giallorossi aspettano un passo verso la Roma per provare a trovare un accordo. Da parte sua, Svilar vorrebbe conoscere il proprio futuro entro fine giugno“.

Insomma, nonostante quelle che sembravano essere le voci distensive, anche per via di alcune dichiarazioni del portiere rilasciate in un’intervista al Corriere dello Sport, iniziano a diventare meno serene di quelle che si sarebbe potuto immaginare. Svilar, come sappiamo, guadagna all’incirca un milione di euro all’anno e vorrebbe arrivare intorno ai 4 magari anche comprensivi di bonus.

Ma Ghisolfi non si sta spingendo oltre un’ultima offerta che, come abbiamo appena letto, sarebbe quella migliore che il club potrebbe mettere sul piatto. Svilar, arrivato a parametro zero, potrebbe anche rappresentare per la Roma la possibilità di piazzare una plusvalenza importante, ma vallo a trovare poi un estremo difensore che ha la sua affidabilità e che porta un bel po’ di punti. Vedremo come andrà a finire questa storia.