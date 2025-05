Rivoluzione Roma, un’intera squadra fatta fuori: i nomi

Calciomercato Roma, un’intera squadra con la valigia in mano. Sono almeno undici gli elementi che potrebbero lasciare. Ecco la formazione

Gasperini o meno – ci potrebbe essere l’inserimento della Juventus per il tecnico dopo la decisione di Conte di rimanere a Napoli – c’è una Roma che è in uscita. Un’intera squadra che non conosce ancora il proprio futuro.

Tra chi ha deciso di smettere con il calcio – Hummels – e tra chi andrà via dopo il prestito – Nelsson – ce ne sono almeno altri 9, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, al passo d’addio. Che scopriranno il proprio destino solamente dopo la scelta dell’allenatore ma che comunque rimangono con le valigie in mano. Un’intera squadra. Un undici vero e proprio con qualche titolare, qualche riserva, e qualcuno che forse nel futuro avrebbe fatto comodo.

Calciomercato Roma, tutti con la valigia: i nomi

Marin, come sappiamo, ha deciso di andare in Francia, al Psg, che gli ha offerto un buon contratto tenendo in considerazione il fatto che il giovane portiere ha solo 18 anni. Celik ha estimatori in Turchia, in Germania e in Premier, dopo una buona stagione. Degli altri due difensori abbiamo detto prima. Quindi passiamo al centrocampo.

Abdulhamid e Saelemaekers, i due esterni, per motivi diversi saluteranno. Il primo potrebbe andare in prestito in Francia, il secondo invece torna al Milan che lo dovrebbe tenere. Cristante e Baldanzi non sono certi di rimanere, così come Gourna-Douath: i 20 milioni, forse qualcuno in meno, che il Salisburgo chiede sono considerati eccessivi dalla Roma. Magari si potrebbe pensare di nuovo a un prestito.

Chiudiamo con le due punte: nonostante il rinnovo Shomurodov non è certo di rimanere, così come vive la stessa situazione anche Dovbyk, che davanti ad un’offerta di 40 milioni di euro – il prezzo, più o meno, che è stato pagato per strapparlo al Girona – potrebbe essere ceduto. Insomma, una squadra al passo d’addio. Con Gasperini o senza…