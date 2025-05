SKY | Gasperini alla Roma: spettro Juve dopo l’addio a Conte

Roma messa in stand-by da Gasperini: spunta nuovamente la Juventus dopo la permanenza UFFICIALE di Conte al Napoli.

La giornata odierna è stata intensa e ricca di emozioni, oltre che di novità e aggiornamenti su quel valzer di panchine ormai entrato nel vivo e che si appresta a regalare sentenze definitive già nelle prossime ore. La Roma, in tali discorsi, è ovviamente coinvolta da tempo, con grande attenzione nei confronti di dinamiche e intrecci rispetto ai quali gli addetti ai lavori di Trigoria non potevano farsi trovare impreparati.

Dopo una parentesi di silenzi enigmatici e battute da parte di Claudio Ranieri, il cerchio si è pian piano ristretto, con le ultime settimane che avevano restituito accostamenti anche a nomi esotici più e meno altisonanti come Terzic e, soprattutto, Jurgen Klopp. Mai sullo sfondo, però, è rimasto il profilo di Giampiero Gasperini, ufficialmente smentito da Claudio Ranieri nelle precedenti settimane ma, con ogni probabilità, oggetto di una dissimulazione da parte del testaccino per evitare di seminare indizi in una parentesi delicata come quella vissuta dalla Roma da novembre in poi.

Proprio sul fronte Gasperini, in una giornata che ha saputo regalare tante altre novità e aggiornamenti, giungono in queste ore degli sviluppi tutt’altro che trascurabili. Questa mattina, come si ricorderà, una delle prime notizie aveva riguardato la partenza di Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, apparsi a Termini e fermatisi poi a Firenze, dove è andato in scena il testimoniato e resocontato incontro con Giampiero Gasperini.

Gasperini, incontro positivo ma non ancora decisivo: nuovo avviso alla Roma

Ad oggi, così come su altri fronti in altre città, non si sono avute delle vere e proprie ufficialità, eccezion fatta per quella da parte del Napoli e di De Laurentiis rispetto all’ormai appurata e non più sorprendente permanenza di Antonio Conte, che ha chiosato definitivamente la possibilità di lasciare il Vesuvio dopo un solo anno per tornare alla Juventus. Con un’ufficialità per Allegri sempre più vicina, il Milan ha anche salutato sui propri canali Sergio Conceicao.

Sul fronte Gasperini, dopo l’incontro odierno, invece, la redazione di Sky Sport riferisce della necessità di attendere ulteriormente. Più nello specifico, come scrive Gianluca Di Marzio, il meeting odierno è stato positivo, ma l’allenatore ormai ex Atalanta ha chiesto qualche giorno di tempo per il via libera definitivo, in attesa di trovare una quadra su tutti i punti prima di iniziare definitivamente il percorso nella Capitale.

Intanto, proprio la situazione Conte e i non flebili accostamenti di Gasperini alla stessa Juventus nel recente passato non possono essere ignorati e, in una settimana già piena di dinamiche e ribaltoni, è quantomeno da ipotizzare o temere una possibile ingerenza bianconera in tale scenario. Solo suggestioni oppure no? Difficile rispondere, soprattutto dopo le sorprese di questi ultimi giorni. Per ora, sul fronte Juventus, è la stessa fonte ad evidenziare come non ci siano stati dei contatti diretti o interessi concreti.

Va capito, dunque, se la Juve proverà a inserirsi oppure no, con il passare del tempo e i contatti positivi e frequenti con la Roma che non possono non avvantaggiare i giallorossi in questa fase.