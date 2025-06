Incrocio bollente Juve-Roma: così salta tutto

Incrocio bollente Juve-Roma: ecco la situazione che si è venuta a creare attorno alle prestazioni del giocatore che interessa ai giallorossi. Le ultime

Alla ricerca dell’esterno perfetto. La Roma in questi giorni, stando ovviamente alle indiscrezioni di mercato che stanno arrivando, si sta concentrando soprattutto su diversi profili che occupano una zona del campo ben definita.

E così come noi di Asromalive.it, in esclusiva, vi abbiamo raccontato, nel mirino di Ghisolfi ci è finito De Cuyper del Bruges. Un giocatore che Gasperini ha visto da vicino nella passata edizione della Champions League quando guidava l’Atalanta, che è stato segnato a Ghisolfi appunto dal nuovo allenatore della Roma. Anche il Milan è apparso interessato al calciatore in questione e, secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal portale maxstatman.com, in Serie A ci sarebbe pure un’altra squadra interessata.

Calciomercato Roma, anche la Juventus su De Cuyper

Parliamo della Juventus, che sta prendendo in considerazione, a quanto pare, l’ipotesi di un inserimento sulla corsia nella rosa di Tudor. Da parte della formazione bianconera ci sarebbe un interesse per Zinchenko dell’Arsenal, in uscita dai Gunners ovviamente, ma il primo pensiero, visto che l’ultimo nominato non convince del tutto i bianconeri, sarebbe quello appunto di andare a pescare dal campionato belga.

Un giocatore che la Roma, poi sono arrivate ulteriori conferme rispetto a quanto anticipato dalla nostra redazione, ha messo nel mirino e che vorrebbe prendere. Sul taccuino però del giovane dirigente francese – che in questa ricerca è aiutato dalla presenza di Claudio Ranieri – non c’è solo il giocatore del Bruges, ma anche altri elementi che fanno dalla corsa, insieme all’attenzione tattica, le loro qualità migliori. Su De Cuyper, rimanendo insomma nel nostro caso specifico, si potrebbe quasi scatenare un’asta. Vedremo come andrà a finire.