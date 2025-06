Non solo Gosens, erede Angelino: la Roma sfida Juve e Milan | ASRL

Il club giallorosso ha aperto il casting per il nuovo esterno sinistro e sfida le big italiane

Complice l’ennesimo rifiuto di Theo Hernandez al trasferimento in Arabia, l’Al-Hilal ha virato con forza su Angelino per rinforzare la fascia sinistra e, su espressa richiesta di Simone Inzaghi, ha accontentato le condizioni richieste dalla Roma, accordando una cifra da circa 25 milioni di euro per il trasferimento dell’esterno spagnolo, che guadagnerà circa 10 milioni di euro nel nuovo club.

Già da tempo, Florent Ghisolfi aveva aperto il casting sulla fascia mancina, consapevole anche della volontà di Gian Piero Gasperini di avere interpreti fisicamente più prestanti sugli esterni. Già da diverse settimane, il nome di Robin Gosens è tornato di moda in ottica giallorossa. L’ex Atalanta ha un ottimo rapporto con il nuovo allenatore romanista e non disdegnerebbe di tornare a lavorare con lui.

Proprio nella sfida contro i giallorossi, il 30enne tedesco ha raggiunto il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto da 7.5 milioni di euro a favore della Fiorentina, ma una cessione nel corso della prossima sessione di calciomercato non è affatto da escludere, a patto che i Viola riescano a fare almeno una minima plusvalenza.

Roma, poker di nomi per il dopo Angelino

L’ex Union Berlino si sposerebbe ovviamente bene con lo spartito tecnico-tattico di Gasp, ma non è sicuramente l’unico profilo monitorato dalla dirigenza capitolina. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, l’allenatore piemontese ha segnalato anche il nome di Maxim De Cuyper. L’ex nerazzurro è rimasto favorevolmente impressionato dal 24enne belga nella doppia sfida in Champions League tra Atalanta e Bruges.

Valutato circa 20 milioni di euro dai belgi, De Cuyper piace anche al Milan, che pensa a lui come eventuale sostituto di Theo Hernandez, e alla Juventus, che tuttavia sembra aver rivisto i propri piani in corsia, bloccando la cessione di Andrea Cambiaso. Un altro obiettivo dei bianconeri finito nei radar giallorossi è Miguel Gutierrez del Girona, club con cui Ghisolfi ha già lavorato la scorsa estate acquistando Artem Dovbyk.

Sempre in Spagna, piace anche Sergi Cardona. Tra i principali protagonisti del ritorno in Champions League del Villarreal, il 25enne ha collezionato 7 assist e 1 gol in stagione. Lavori in corso, dunque, sulla corsia sinistra, con un casting destinato nei prossimi giorni a far scomparire dei nomi e ad aggiungerne degli altri.