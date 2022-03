Totti, nuova foto e annuncio ufficiale: “Grazie ai tifosi”

Totti, arriva il nuovo annuncio ufficiale e un ringraziamento personale ai tifosi. Ecco cosa è successo.

Sono passati pochi giorni da quando Ita Airways ha deciso di attribuire ad un aereo Airbus330 il nome di Francesco Totti. Un’iniziativa non casuale, che si colloca nell’ottica della proposta intitolata “Naming Azzurri”.

Periodo particolare per il “Pupone”, al centro delle attenzioni mediatiche. L’ex capitano giallorosso ha immediatamente colto l’occasione per ringraziare i tifosi che hanno reso possibile tutto questo, che si sono resi protagonisti della sua votazione. Totti, va ricordato, non è il primo sportivo italiano non più in attività ad avere una nomea speciale in tal senso; in passato, è accaduto anche ad altri sei profili, tra cui Paolo Rossi.

Annuncio ufficiale di Totti: “Grazie ai tifosi”

Ecco quanto annunciato da Totti con un post apparso sul proprio profilo Instagram: “Sono davvero felice di far parte delle Legend di @itaairways_official e onorato di avere un aereo con il mio nome, insieme ad altri Campioni che hanno portato in alto i nostri colori 🛫💙.Grazie ai tifosi che mi hanno votato e dimostrato tanto affetto.”

Le frasi di ringraziamento sono state postate come didascalia ad una foto che ritrae proprio l’aereo in questione. Un giusto tributo per un calciatore che ha fatto la storia della Roma, ed ha ricoperto un ruolo tutt’altro che banale con la maglia della sua Nazionale cucita sul petto.