Recupero Atalanta-Fiorentina, assist UFFICIALE a De Rossi

Dopo le parole di Daniele De Rossi ed il comunicato ufficiale della Roma un altro tecnico alza la voce sul recupero di Atalanta-Fiorentina. Ecco l’annuncio in conferenza stampa.

Quattro giornate separano la Serie A dalla fine della stagione, stasera avrà il via la trentacinquesima giornata in calendario. Apriranno le danze Torino e Bologna, con l’anticipo del venerdì sera in casa granata. La squadra rossoblù guidata da Thiago Motta è ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo difficilmente immaginabile ad inizio stagione. La corsa per la massima competizione europea, che avrà cinque squadre italiane, coinvolge la Roma di Daniele De Rossi con Atalanta e Lazio alle spalle dei giallorossi.

La Roma affronterà la Juventus domenica sera allo stadio Olimpico, mentre l’Atalanta andrà in scena a Salerno. La squadra guidata da Gasperini è sesta alle spalle della Roma con due punti di svantaggio, ma ha una gara in più da recuperare. I bergamaschi devono ancora giocare contro la Fiorentina, con le due squadre in corsa nelle competizioni europee. Daniele De Rossi e la Roma hanno pubblicamente invitato la Lega Serie A ad indicare una data per il recupero della sfida, cruciale per gli equilibri in zona Europa in campionato.

Recupero Atalanta-Fiorentina, Tudor come De Rossi: annuncio in conferenza stampa

A fare eco alle parole di Daniele De Rossi è il tecnico della Lazio, Igor Tudor. Il croato ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i biancocelesti e il Monza, puntando i riflettori sul recupero di Atalanta-Fiorentina, attualmente ancora senza una data ufficiale.

Tudor in conferenza stampa si è così espresso: “Ovvio che questa cosa di giocare quando hanno finito tutti non sia giusta. Qua nel calcio italiano c’è da migliorare tanto su queste cose del calendario, bisogna essere più organizzati.” Un nuovo invito alla Lega per indicare una data del recupero tra Atalanta e Fiorentina, le richieste della Roma trovano una sponda nel tecnico dei rivali di sempre.