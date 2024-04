Caos calendario e gare rinviate: la decisione UFFICIALE su Atalanta-Roma

Calendario nel caos e richiesta ufficiale della Roma sul rinvio della sfida in casa dell’Atalanta. Ecco le ultimissime in merito alla decisione finale della Lega Serie A.

La calendarizzazione degli ultimi impegni calcistici in Serie A è diventata un caso spinoso nella volata finale della stagione. La Roma di Daniele De Rossi ha recuperato i minuti finali della gara di Udine giovedì scorso, prima di affrontare ieri il Napoli in trasferta. Il tecnico giallorosso ha più volte alzato la voce nei confronti della Lega Serie A, chiamata a trovare una data per il recupero della sfida tra Atalanta e Fiorentina. Gli orobici sono a meno due lunghezze dalla Roma con la gara da recuperare contro i toscani.

Per garantire la regolarità della corsa alla prossima Champions League la Roma ha richiesto ufficialmente alla Lega il rinvio di due gare. La trasferta in casa dell’Atalanta, scontro diretto per la qualificazione alla massima competizione europea, e la finale di Coppa Italia tra gli orobici e la Juventus. La società giallorossa ha anche esortato i massimi livelli del calcio italiano ad indicare la data del recupero in campionato tra Atalanta e Fiorentina. Daniele De Rossi in più di una conferenza stampa aveva invitato gli organisimi preposti ad indicarela data del recupero della sfida tra bergamaschi e toscani. Ecco quanto emerge intorno alla decisione finale della Lega Serie A.

Dilemma calendario, la Lega ha deciso: niente rinvio per Atalanta-Roma

Sembrano destinate a restare rifiutate le richieste della Roma alla Lega. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus non potrà essere spostata al 16 maggio, a causa della possibile qualificazione alla finale di Europa League per i bergamaschi. Di rimando anche la sfida della Roma in casa orobica resta fissata a domenica 12 maggio.

Inoltre resta senza data il recupero tra Fiorentina ed Atalanta, gara fondamentale per gli equilibri europei della Serie A. Triplo rifiuto in vista per la Roma, secondo quanto filtra dalla Lega Serie A. L’account ufficiale della Lega ha in questi minuti comunicato su ‘X’ che la sfida tra Atalanta e Roma verrà disputata domenica 12 maggio alle ore 20:45.