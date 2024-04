Partita rinviata, il comunicato UFFICIALE della Roma che ha trovato la soluzione per sbrogliare la matassa. Ecco quello che sta succedendo

La Roma vuole a tutti i costi tutelare i propri interessi. Ne va di tutta la stagione. E allora, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha fatto un’altra richiesta alla Lega. Ovviamente il fatto che ci sia una partita da recuperare, quella tra Atalanta e Fiorentina, entrambe in corsa per un piazzamento europeo, mette ansia e pure giustamente dalle parti di Trigoria, anche perché il tutto potrebbe slittare alla fine della stagione.

Ed è per questo che stamattina è partita una doppia richiesta alla Lega. La prima riguarda appunto l’impegno dei giallorossi contro l’Atalanta, adesso in programma il prossimo 12 maggio. Il club capitolino vorrebbe che il match slittasse di un giorno, quindi a lunedì 13, perché “deriva non solo centralità di questa partita ai fini della qualificazione alla prossima Champions League, ma anche dall’esigenza di tutelare e garantire l’integrità della Serie A“.

La richiesta ufficiale della Roma

Ma l’Atalanta in quella settimana ha la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 15 maggio all’Olimpico contro la Juventus. E per ovviare a questo problema il club ha chiesto che l’atto finale del torneo nazionale si giochi il 16 maggio, quindi di giovedì.

Infine, nella lettera, viene esortata la Lega a comunicato quanto prima la data di recupero del match che si deve disputare al Gewiss Stadium e rinviato, come ricordiamo, per il malore accorso a Barone che poi purtroppo si è rivelato fatale. “Una sfida – ha scritto la Roma – che riveste un’importanza fondamentale per la qualificazione alle Competizioni Europee e, con essa per l’integrità del Campionato di Serie A»