Sospensione UFFICIALE: all in Roma, è successo di nuovo

Sospensione UFFICIALE: Roma, è di nuovo all in. Ecco la decisione che apre un nuovo spiraglio per la partita di domenica sera contro il Genoa

Domenica sera contro il Genoa sarà l’ultima all’Olimpico della stagione. I tifosi della Roma, quelli che non andranno a Empoli, saluteranno gli uomini di Daniele De Rossi, dandosi così appuntamento al prossimo anno.

Una stagione che ancora, negli ultimi novanta minuti, dovrà dare sicuramente dei verdetti: sì, perché il futuro in Champions dei giallorossi dipende da quello che farà l’Atalanta. Se gli uomini di Gasperini dovessero vincere l’Europa League nella finale contro il Leverkusen e chiudere al quinto posto in classifica si aprirebbe il sesto slot per un’italiana nella massima competizione europea. E la Roma, vincendo entrambe le partite che rimangono in stagione, sarebbe sicura di questo piazzamento.

Genoa senza tifosi a Roma, decisione UFFICIALE

E domenica, inoltre, adesso è anche ufficiale, la squadra di Gilardino non avrà nessun tifoso al seguito. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha infatti negato ufficialmente ai residenti in Liguria l’acquisto dei tagliandi validi per accedere allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida di Serie A di domenica sera tra i giallorossi e i rossoblù.

Questa decisione è arrivata perché nei giorni scorsi ci sono stati degli scontri tra i tifosi del Genoa e quelli della Sampdoria. Da qui l’impossibilità di recarsi nella Capitale per vedere il match del prossimo fine settimana. E questo apre anche alla possibilità di nuovi biglietti a disposizione per i tifosi della Roma: quasi sicuramente il club aprirà quindi il settore distinti nord, quello che di solito è riservato alle squadre in trasferta, ai propri sostenitori.