Calciomercato Roma, UFFICIALE: annuncio Dybala

Calciomercato Roma, ufficiale: annuncio sul futuro di Paulo Dybala direttamente dall’agente del giocatore. Ecco quello che ha detto sulle prossime stagioni dell’argentino

Il futuro di Paulo Dybala non si conosce. Anche se lui, nel corso dell’ultima conferenza stampa alla quale ha partecipato, ha sottolineato come il suo futuro lo decide il club.

Come sappiamo nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria di 12 milioni di euro per l’estero, che fa gola a tanti club. E oggi, Antun, agente della Joya, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale arabo winwinallsports.

Calciomercato Roma, le parole di Antun su Dybala

“Futuro? Dybala è concentrato solamente sul finire il campionato nel migliore dei modi. Al momento non ci sono ulteriori commenti”. Queste le parole dell’agente, che rivelano come una decisione al momento non sia stata presa. La Joya, che tutti noi speriamo possa recuperare per la prossima gara di campionato contro il Genoa, non ha in mente nient’altro che cercare di chiudere al meglio questa annata.

Vedremo poi quello che succederà nel corso dei prossimi mesi. Come detto quella clausola mette paura ai tifosi della Roma e stuzzica l’interesse di tantissimi altri club soprattutto esteri. Si è parlato della Premier League, ad esempio, ma anche dell’Atletico Madrid. Insomma, tutti vorrebbero un giocatore del genere nella propria rosa.