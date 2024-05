Calciomercato Roma, colpo a zero bianconero

Addio Roma, il colpo a zero lo fanno i bianconeri: dall’Inghilterra arriva la notizia che sono iniziati i colloqui con il giocatore in scadenza alla fine di questa stagione. Ecco la situazione

I colpi a parametro zero piacciono. Sono quelli che in alcuni casi fanno la differenza, perché ti puoi ritrovare in rosa un giocatore importante senza aver speso un solo euro per il cartellino. Insomma, un qualcosa che i direttori sportivi sognano.

E in attesa di capire chi sarà il prossimo diesse della Roma, anche se tutte le indicazioni dicono che sia pronto, o quasi, l’annuncio di Ghisolfi, nelle scorse settimane si è parlato di un possibile colpo a zero, in difesa, che i giallorossi avevano in mente di fare. Ovvio che, guardando il profilo del difensore, stimola molti club soprattutto in Premier League. E le notizie che arrivano su Tosin Adarabioyo non sono così confortanti, né per la Roma, né per gli altri club italiani che ci avevano fatto un pensiero.

Addio Roma, il Newcastle affonda per Adarabioyo

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Footballinsider, in questi giorni, cercando anche di bruciare l’interesse del Tottenham, i bianconeri del Newcastle avrebbero aperto dei colloqui preliminare con il difensore che, alla fine di questa stagione, lascerà il Fulham a parametro zero visto che non ha trovato nessun accordo per il rinnovo contrattuale in scadenza.

Un nome, quello di Adarabioyo, che circolava con una certa insistenza nelle scorse settimane e che adesso sembra essere praticamente sfumato. Oltre a parlarsene poco, questo interesse importante dei bianconeri di Howe potrebbe fare la differenza nella testa del giocatore. Non parliamo ancora di nessun accordo, ovviamente, ma solo di qualche interesse mostrato. Ma da qui alla trattativa vera e propria non ce ne passa molto.