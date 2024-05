Addio UFFICIALE prima di Roma Genoa, ultima volta all’Olimpico

Roma-Genoa, arriva l’annuncio UFFICIALE in questi minuti: lascerà la squadra a fine stagione. Ultima volta all’Olimpico prima dell’addio.

La stagione della Roma si appresta a volgere al termine, al netto di quella sensazione di incertezza e attesa che ancora contraddistingue il mondo giallorosso. Salutata una settimana fa un’Europa League che, per il secondo anno di fila, lascerà un amaro in bocca non semplice da digerire, la squadra di De Rossi era attesa dagli ultimi 270 minuti in Serie A per provare a centrare l’obiettivo Champions League.

Quest’ultimo, pur generando l’approdo in una competizione certamente più difficile e pressoché utopistica ai fini di una vittoria finale, garantirebbe non pochi sussidi e coadiuvanti alla società da un punto di vista economico, soprattutto per l’apparecchiamento di una progettualità da catalizzare con De Rossi e la presenza del sempre più vicino direttore sportivo Ghisolfi.

Ad oggi, come noto, complice anche lo scacco rimediato in quel di Bergamo tre giorni dopo il pareggio di Leverkusen, il piazzamento tra quarta e quinta posizione è a dir poco complicato, con un’attenzione che dovrà essere rivolta dalla Roma anche alle proprie spalle, incalzata da una Lazio rinvigorita dall’arrivo di Tudor.

Strootman, annuncio e addio UFFICIALE prima di Roma-Genoa

Fondamentale, quindi, il cercare di ottenere il massimo in questi ultimi due impegni di campionato, certamente meno altisonanti rispetto alle recenti uscite ma tutt’altro che trascurabili, anche alla luce della piena vivezza della stagione nelle regioni più basse della classifica. Prima di chiudere il campionato a Empoli, la Roma ospiterà in casa il Genoa, squadra che, con Gilardino, portò Pellegrini e colleghi a toccare nel girone di andata uno dei punti più bassi della fase mourinhiana.

Tante cose sono cambiate da quel momento, con i liguri in una regione di classifica tranquilla ma destinati, ad ogni modo, a rappresentare un osso duro da superare. Frattanto, in questi minuti sono arrivate dichiarazioni non trascurabile dal grande ex della gara, Kevin Strootman, che ha di fatto annunciato l’addio ai microfoni di Radio Serie A.

“Gilardino due giorni fa mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato: il mio percorso al Genoa finirà qui. Non sono sempre d’accordo con le scelte del mister, soprattutto quando mi mette in panchina, ma quando l’allenatore vince, ha sempre ragione. A lui non posso che dire grazie, mi ha aiutato tanto e la promozione dello scorso anno farà parte di uno dei momenti più belli della mia carriera“.