Calciomercato Roma, Pinto non si è arreso: scippo nerazzurro

Calciomercato Roma, Tiago Pinto torna all’assalto in estate. Il general manager ci riprova col ritorno di fiamma: nel mirino lo scippo ai nerazzurri

Il mese di aprile alle porte sarà senza mezzi termini decisivo sul bilancio stagionale della Roma. La squadra giallorossa scenderà in campo in sette occasioni in meno di trenta giorni, sia in campionato che in Europa League. Si partirà domenica pomeriggio, in casa, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Parallelamente Tiago Pinto sta programmando la prossima sessione estiva di calciomercato in casa giallorossa.

La Roma sta preparando a Trigoria la sfida di domenica all’Olimpico contro la Sampdoria. Messa in archivio l’ultima sosta Nazionali della stagione, sarà fondamentale ripartire con una vittoria per la squadra allenata da José Mourinho. Domenica pomeriggio in casa arriva la Sampdoria di Stankovic, reduce da una vittoria ma ancora in piena zona retrocessione. In attesa del rientro in campo la sosta è stata utile anche in ottica calciomercato, Tiago Pinto sembra aver definito le priorità in difesa in vista della sessione estiva che si avvicina.

Calciomercato Roma, Pinto torna all’assalto di Cittadini in difesa: affare con l’Atalanta

Per il pacchetto arretrato della Roma che verrà tanto ruota intorno al futuro di Chris Smalling. Il difensore inglese deve decidere se accettare l’offerta di rinnovo della squadra giallorossa, soluzione auspicata da Pinto e Mourinho. Inoltre, per quel che riguarda i colpi in entrata, c’è una doppia pista all’orizzonte in vista della sessione di calciomercato estivo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Romanista, in difesa potrebbero salutare in tanti. I due terzini destri Karsdorp e Celik, oltre a Kumbulla e Llorente come centrali difensivi. Per rafforzare la batteria di centrali Tiago Pinto continua a seguire Ndicka, a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Ed un’altra pista porta a guardare in Italia, più precisamente a Giorgio Cittadini. Classe 2002, alto 193 cm questa stagione è in forza al Modena in Serie B. Ma il cartellino del difensore è di proprietà dell’Atalanta, società con la quale il dirigente ex Benfica è pronto a tornare a trattare. Tiago Pinto infatti aveva già provato a gennaio a portarlo in giallorosso.