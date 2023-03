Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dalla Premier: c’è anche il Milan

Calciomercato Roma, ritorno da Mourinho dalla Premier League. C’è anche il Milan, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante novità sono destinate a toccare il mondo Roma nel corso delle prossime settimane. Questo a partire certamente dalle questioni di campo, dalle quali, come più volte evidenziato, passerà certamente anche la possibilità di intervenire in un determinato modo sul mercato a partire dal mese di giugno. L’obiettivo della squadra di Mourinho resta l’ancoramento in una regione di classifica che permetta di approdare in Champions League, senza snobbare ovviamente il cammino in Europa League.

A fine stagione, poi, sarà possibile trarre conclusioni relativamente a possibili nuovi rinforzi, ragionando su condizioni e possibilità di arrivare a determinati elementi seguiti da più o meno tempo. In queste ore abbiamo riferito della permanenza nelle idee di Pinto di una doppia possibilità low cost in Serie A, coadiuvata dal jolly Shomurodov e alla quale è da aggiungersi quella suggestione Ceballos certamente non neonata e che potrebbe prossimamente portare i giallorossi a maturare ben più concreti pensieri.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Loftus-Cheek: c’è anche il Milan

Oltre al centrocampista spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid, però, la Roma continua a monitorare plurimi scenari, nel campionato italiano e non solo. In Serie A piacciono ormai da tempo i nomi di Hjulmand e Frattesi, ambedue accomunati dalla possibilità di garantire interessanti e di prospettiva rinforzi ma al contempo da diverse difficoltà da superare per arrivare al loro ingaggio.

Restando sul reparto centrale di campo, inoltre, giungono da Football Insider nuovi aggiornamenti su Loftus Cheek del Chelsea. Il centrocampista ha il contratto in scadenza il prossimo anno e, pur vantando la possibilità di estenderne la durata di una stagione, a Londra abbiamo già detto non essere intenzionati ad adoperare tale soluzione.

Un addio nel corso della prossima estate pare essere lo scenario più probabile, con José Mourinho che avrebbe maturato un certo interesse di fronte alla possibilità di allenarlo. Sulle sue tracce, oltre che a possibili ingerenze dalla Premier League, si segnala anche la presenza del Milan. La notizia di Loftus-Cheek è stata anticipata ieri anche da Asromalive.it