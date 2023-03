Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio: telefonata Mourinho

La Roma ha messo nel mirino diversi giocatori della Premier League. Uno di questi è stato messo alla porta dal suo attuale club.

Guarda in Inghilterra Tiago Pinto. Il direttore generale della Roma, infatti, ha messo nel mirino numerosi elementi della Premier League che, al termine della stagione, diranno addio ai rispettivi club. Occasioni di mercato da cogliere al volo, in modo tale da soddisfare le richieste di José Mourinho.

Il mister originario di Setubal ha chiesto alla società di prendere giocatori di qualità in grado di cambiare, sin da subito, il volto della squadra. All’identikit in questione, ad esempio, risponde Roberto Firmino la cui avventura al Liverpool si chiuderà il 30 giugno. Il brasiliano, dopo l’arrivo di Darwin Nunez, è scivolato indietro nelle gerarchie di Jurgen Klopp. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 12 novembre. Da quel momento in poi non è più riuscito a rientrare nella formazione titolare.

Da qui la decisione, già comunicata alla dirigenza dei ‘Reds’, di non essere interessato al rinnovo e di voler andare via. Di recente si è parlato di un interessamento del Marsiglia ma la corsa è ancora aperta. Occhio, inoltre, ad Adama Traoré. I tentativi del Wolverhampton di convincerlo a restare sono andati a vuoto e così lo spagnolo, finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid, a partire dal primo luglio potrà firmare a parametro zero con un nuovo club.

Roma, il Chelsea pronto a vendere Loftus-Cheek

In lista di sbarco c’è anche Ruben Loftus-Cheek, ritenuto fondamentale dal tecnico del Chelsea Graham Potter ma sacrificabile dalla stessa società londinese. I Blues a gennaio hanno speso molto per rinforzare la rosa. In estate taglieranno quindi una serie di giocatori ritenuti non più funzionali, tra cui proprio il classe 1996.

A confermarlo è il portale ‘Footballinsider247’, secondo cui gli inglesi valuteranno tutte le proposte in arrivo. Pinto lo segue, anche per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli in campo. Di base un centrocampista centrale, Loftus-Cheek all’occorrenza può giocare pure nelle posizioni esterno destro o ala in un tridente offensivo. Un elemento polivalente e con una certa esperienza internazionale. Il colpo giusto per far tornare il sorriso a Mourinho e tranquillizzarlo sul piano di sviluppo pluriennale della Roma. Il Chelsea ha fatto la prima mossa. Il portoghese è pronto a fare una delle ormai celebri telefonate, così da spingerlo ad accettare la Roma. Pinto, dal canto suo, dovrà mettere sul piatto argomenti interessanti.