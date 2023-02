Calciomercato Roma, dribbling a parametro zero: Simeone insaziabile

La Roma segue un esterno che a giugno sarà disponibile a parametro zero. La concorrenza, però, aumenta ogni giorno che passa.

La Roma ha cominciato a sondare il mercato, alla ricerca da rinforzi da regalare a José Mourinho. Il tecnico, per allungare la propria esperienza nella capitale, chiederà di avere nuovi elementi di qualità ed il club, in estate, proverà a portare nella capitale giocatori in grado di rendere più competitiva la rosa.

Diversi i nomi finiti nel taccuino del direttore sportivo Tiago Pinto, chiamato a potenziare ogni reparto della rosa e, soprattutto, quello offensivo. La partenza di Nicolò Zaniolo, tornato in queste ore nel mirino della Juventus, ha infatti limitato le opzioni di scelta del mister originario di Setubal. Inoltre, resta tutta definire la posizione di Stephan El Shaarawy legato alla società fino a giugno. Un colpo andrò quindi fatto, con il manager che ha iniziato a valutare diversi profili.

Quello di Hachim Ziyech, ad esempio, piace molto. Sulle sue tracce, però, ci sono anche il Bayern Monaco ed il PSG che hanno già avviato i contatti al fine di convincerlo ad accettare il trasferimento in Bundeliga e Ligue 1 e bruciare la folta concorrenza. Complicazioni che hanno spinto Pinto a studiare un piano B e valutare altre occasioni di mercato. Nei radar c’è Adama Traoré la cui avventura al Wolverhampton si concluderà al termine della stagione.

Roma, aumenta la concorrenza per Traoré

Lo spagnolo, autore di 2 reti e un assist in 27 apparizioni complessive, ha rifiutato le proposte di rinnovo ricevute dalla propria dirigenza spiegando di essere intenzionato a mettersi alla prova in altri contenti. La Roma, come detto, è alla finestra tuttavia, in queste ore, la strada che porta alla fumata bianca si è decisamente complicata.

Il motivo è da ricercare nell’inserimento a sorpresa dell’Atletico Madrid. I “Colchoneros”, alla luce del deludente rendimento offerto in campionato e in Champions, intendono avviare una rivoluzione che comprenderà un gran numero di addii ed altrettanti acquisti. Il primo passo consisterà nell’ingaggio di un altro calciatore attualmente militante in Premier League, ovvero Caglar Soyuncu con cui è stata raggiunta un’intesa di massima. Una volta conclusa la trattativa, i biancorossi piazzeranno poi l’affondo decisivo per Traoré. Le interlocuzioni tra le parti, stando a quanto riportato nella giornata odierna dal portale ’90min.com’, sono scattate e breve si intensificheranno. Pinto deve agire subito per evitare il sorpasso.