Calciomercato Roma, Zaniolo e non solo: doppio intreccio con la Juve

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus: i bianconeri con due doppi ex giallorossi nel mirino. E uno interessa anche a Trigoria

Al momento sono due ex. Ma uno poteva non esserlo, già la scorsa estate, e forse anche nel gennaio del 2023, e un altro è fresco di nuova avventura dopo aver deciso che per lui, l’avventura nella Capitale, era finita da un pezzo. Il mercato della Roma, comunque, si potrebbe intrecciare di nuovo con quello della Juventus.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina infatti, la società bianconera non solo pensa ancora a Zaniolo – che la prossima estate ha una clausola rescissoria che lo potrebbe liberare dal Galatasaray per 35 milioni di euro (la Roma ha una percentuale sulla rivendita) ma pensa, per i prossimi mesi, anche ad un altro ex giallorosso che, avrete capito, è Frattesi del Sassuolo che Pinto ha cercato di prendere più volte.

Calciomercato Roma, la Juventus vuole Frattesi

Il gm però non è riuscito nell’affare, nonostante la Roma abbia una percentuale sulla rivendita del centrocampista cresciuto dentro Trigoria. Troppo alte le richieste dei neroverdi che non hanno mai abbassato la guardia sentendo odore, inoltre, di quella che potrebbe essere un’asta importante che potrebbe scattare nei prossimi mesi. Prossimi mesi che saranno quindi abbastanza caldi e che potrebbero anche essere decisivi per il futuro del centrocampista.

Frattesi, in un più di un’occasione, ha messo alla luce il suo pensiero, anzi per meglio dire il suo desiderio, quello di tornare dove tutto è cominciato. Ma le sue intenzioni non coincidono con quelle di Carnevali, che vuole monetizzare al massimo sapendo anche di poterlo fare. Insomma, intrecci di mercato che continuano quelli tra Roma e Juventus. Così come succede spesso nell’ultimo periodo.