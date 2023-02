Calciomercato Roma, ha vinto Simeone: firma il pre-contratto

Calciomercato Roma, ha vinto Simeone: il Cholo è riuscito nell’assalto decisivo. Pronta la firma anche sul pre-contratto per la prossima stagione

Affondo decisivo. E firma sul pre-contratto che dovrebbe arrivare anche in breve tempo. Simeone ha fatto il colpo secondo quanto riportato da 90min.com, chiudendo quello che poteva essere un innesto a parametro zero anche per la Roma, che in più di un’occasione, nel corso dei mesi scorsi, ci ha pensato.

Anche perché, dietro, Mourinho aveva e avrà bisogno di innesti per l’anno prossimo. Innesti che Pinto per forza di cose deve fare anche per blindare lo Special One che vorrebbe vincere, sempre, e per farlo ha bisogno di giocatori pronti. Uno di questi poteva essere Caglar Soyuncu, difensore turco in scadenza di contratto con il Leicester che lascerà la squadra inglese alla fine di questa stagione.

Calciomercato Roma, Soyuncu all’Atletico

Su di lui c’erano diversi club e tra questi anche la Roma secondo le indiscrezioni di radiomercato. Ma dalla Spagna hanno deciso di fare le cose sul serio e anche in maniera assai veloce per poter stare tranquilli. Tant’è che come detto si parla di una trattativa già chiusa che difficilmente vedrà un ribaltone nei prossimi mesi. Il difensore turco è pronto a unirsi ai Colchoneros.

Niente da fare, insomma, per Tiago Pinto: il gm portoghese aveva messo sotto la lente d’ingrandimento le prestazioni del difensore anche per via di quella possibilità di prenderlo senza versare un euro nelle casse del Leicester la prossima estate. La spinta dell’Atletico è stata determinante nella questione e gli spagnoli gli faranno mettere anche nero su bianco per blindare questo colpo e per evitare qualunque ripensamento.