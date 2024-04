Calciomercato Roma, plusvalenza da brividi: servono 30 milioni

Calciomercato Roma, plusvalenza da brividi. I conti sempre e comunque da tenere sott’occhio. E che condizionano, pesantemente, le scelte da fare.

Il ‘tour de force’ della Roma prosegue senza soluzione di continuità. La vittoria di Udine, all’ultimo istante, rappresenta il miglior viatico alla sfida di Napoli contro gli uomini di Francesco Calzona. Un’altra gara intensa, difficile contro chi non si può permettere, soprattutto davanti al proprio pubblico, altre brutte figure.

Gara che ne precede un’altra ancora più intensa e difficile. Il 2 maggio arriva all’Olimpico il Bayer Leverkusen. Semifinale di andata di Europa League. Campionato e l’Europa chiamano la Roma e la Roma deve rispondere: presente. Gare difficili e di pari importanza.

Poiché se l’Europa League assicura prestigio e denari, molti di più ne assicura una qualificazione alla prossima Champions League. Il colpo di testa di Cristante, al 95esimo minuto allo Stadio Friuli, tiene i giallorossi ancora in corsa per un posto al torneo più prestigioso.

Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta. Cinque squadre per i quattro posti ancora disponibili per la partecipazione alla prossima Champions. L’Inter campione già è dentro, il Milan quasi e le altre quattro dovranno battagliere a colpi di scontri diretti e non.

Entrare, o meno, in Champions League, può condizionare pesantemente i programmi di mercato della Roma.

Occorrono 30 milioni!

La Champions League è pronta a partire con una formula innovativa e più ricca. Saranno cinque le italiane che parteciperanno alla competizione più importante. Potrebbero anche diventare sei se la Roma, o l’Atalanta, vincessero l’Europa League.

Per diverse società, Juventus in testa, la partecipazione al torneo più prestigioso è essenziale per il ritorno economico che può assicurare. Anche per la Roma sarebbe di fondamentale importanza l’ingresso in Champions League. Il perché lo ha spiegato Gabriele Fasan, de Il Romanista, a TiAmoCalciomenrcato su TvPlay.

Il mercato della Roma, in vista della prossima stagione, dipenderà molto dalla partecipazione, o meno, alla prossima Champions League. La Roma ha, infatti, l’esigenza di realizzare plusvalenze per almeno 30 milioni di euro. Questo potrebbe comportare anche il sacrificio di uno dei titolari.

Svilar potrebbe essere un profilo possibile da mettere sul mercato poiché una sua cessione rappresenterebbe per la Roma una plusvalenza netta, così come avverrebbe in caso di cessione di Bove. Lo stesso Dybala potrebbe entrare in qualche operazione tesa a fare cassa ed importante plusvalenza.

Ecco, quindi, che non soltanto la doppia sfida con il Bayer Leverkusen per l’Europa League, ma anche gli scontri diretti contro il Napoli o la Juventus in campionato, sono tappe fondamentali per la Roma dal momento che potrebbero marcare a fuoco non soltanto la stagione corrente, ma anche la prossima.