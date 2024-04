Riscatto UFFICIALE e niente Roma: ha firmato fino al 2029

Riscatto UFFICIALE: niente Roma. Il giocatore accostato anche recentemente ai giallorossi ha firmato un contratto fino al 2029. Il comunicato del club

Se la Roma la prossima estate dovrà piazzare almeno 30 milioni di euro di plusvalenze, deve comunque pensare a rinforzare la rosa. Soprattutto, e speriamo, se la formazione di Daniele De Rossi riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Sarebbe un grande traguardo e la differenza, si spera pure in questo caso, la potrebbero fare i tre punti conquistati ieri sul campo dell’Udinese.

Sappiamo che per Lukaku, la Roma, vorrebbe parlare con il Chelsea per chiudere l’operazione. Il costo del cartellino al momento sembra proibitivo, visto che ci sono 43 milioni di euro in ballo, ma con gli introiti della massima competizione europea i Friedkin ci potrebbero pensare. Certo, nei giorni scorsi si è parlato anche di Ekitike, centravanti dell’Eintracht Francoforte. Ma i tedeschi, quasi con una mossa a sorpresa, hanno deciso di riscattarlo.

Riscatto UFFICIALE, Ekitike rimane in Germania

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’Eintracht Francoforte ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto per il giocatore che era di proprietà del Psg. Il centravanti ha firmato un contratto quinquennale, quindi fino al 30 giugno del 2029.

“Hugo Ekitiké – si legge – è arrivato all’Eintracht con un totale di 13 gol in Ligue 1 per Stade Reims e Paris Saint-Germain. Nella stagione 2022/23, Ekitiké ha vinto lo scudetto con il PSG e la Supercoppa nazionale nella stagione successiva. L’attaccante alto 1,89 metri ha collezionato finora dodici presenze con l’Eintracht Francoforte. Il francese ha segnato il suo primo gol in Bundesliga nella scorsa giornata. Attivando l’opzione di acquisto, Ekitiké firma un contratto fino al 2029. Il direttore sportivo Markus Krösche: “Hugo ha dimostrato nelle sue precedenti apparizioni quali qualità ha. Siamo fermamente convinti del suo grande potenziale e non vediamo l’ora di vederlo con la maglia dell’Eintracht oltre la stagione in corso”. Addio Roma.