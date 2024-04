Accordo raggiunto per il nuovo allenatore: niente Thiago Motta

L’intesa con il tecnico è stata ormai definito: non sarà Thiago Motta a prendere le redini della storica panchina. La decisione è stata appena comunicata

Da tempo al centro di insistenti spifferi di calciomercato, Thiago Motta sta trascinando il suo Bologna ad un piazzamento in Champions League che all’inizio della stagione sembrava una chimera. Il tecnico dei felsinei, però, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe lasciare i rossoblu al termine di questa stagione.

Dopo una seconda parte di campionato assolutamente negativa, la Juventus sembra ormai decisa a chiudere definitivamente la parentesi Allegri. Nonostante un contratto con il tecnico livornese in scadenza il prossimo anno, Giuntoli ha già messo basi importanti per la definizione dell’accordo con Thiago Motta, individuato da tempo come l’erede designato di Allegri. Le magie del Bologna delle meraviglie, però, hanno comprensibilmente calamitato l’attenzione di diverse big europee su Motta. Soprattutto in Premier League, ad esempio, l’allenatore del Bologna sembrava essere finito nel mirino di diversi top club.

Slot per il dopo Klopp: è fatta, il Liverpool snobba Thiago Motta

Oltre al Manchester United, infatti, anche il Liverpool aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Alla ricerca di un degno sostituto di Klopp, i Reds hanno vagliato una lunga lista di possibili profili. Il club inglese, però, avrebbe sciolto definitivamente le riserve.

Secondo quanto evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, sarà Arne Slot il nuovo allenatore dei Reds. L’attuale tecnico del Feyenoord ha trovato l’accordo con il Liverpool al termine di una trattativa piuttosto articolata, che porterà il club inglese a sborsare circa 13-15 milioni di sterline per definirne ogni aspetto. Dopo aver provato in tutti i modi a mettere le mani su Amorim, il Liverpool con una brusca inversione di tendenza ha puntato dritto su Slot, chiudendo la trattativa in tempi record. Niente Inzaghi, né Thiago Motta né tantomeno Amorim: spetterà all’attuale tecnico olandese il difficile compito di prendere le redini di Slot.