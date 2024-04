Nuova firma gratis, Roma e Milan avvisate: lo ha già comunicato

Firma gratis dalla Premier League, dal Milan alla Roma: è già arrivato l’avviso. Gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, plurimi aspetti andranno attenzionati e affrontati in casa Roma in vista di un futuro importante e non lontanissimo, destinato a passare anche per i risultati centrati dalla squadra di De Rossi nel corso di questo rush finale di stagione, potenzialmente decisivo da diversi punti di vista.

Dopo aver disambiguato la posizione del tecnico, i Friedkin sanno bene di dover attenzionare in modo ponderato tanti altri aspetti, alla luce del sempre più vicino inizio di una parentesi estiva durante la quale bisognerà intervenire con attenzione e altrettanta tempestività.

Da un lato, ovviamente, restano aperte le tante situazioni di calciomercato, con la Roma che dovrà essere brava a fiutare i giusti margini di intervento e manovra per rinforzare la squadra nel pieno compromesso economico di cui da tempo noto; dall’altro, sarà fondamentale capire quale possa essere il modus operandi della società in base alla decisione sul nuovo direttore sportivo, ad oggi non ancora ufficialmente disambiguata.

Calciomercato Roma, Adarabioyo non rinnoverà col Fulham: nuova occasione in Premier

L’assenza di una figura così importante a poco tempo di distanza dall’inizio degli apparecchiamenti futuri risulta un fattore non trascurabile, anche alla luce delle diverse situazioni di mercato che, già ora, potrebbero risuonare come interessanti e allettanti anche in casa Roma. Particolare attenzione, da tale punto di vista, va fornita alle ultime notizie relative alla Premier League.

Oltre al nome di Lukaku, non sono stati pochi i nomi in grado di rimbalzare in ottica giallorossa nel corso degli ultimi mesi e anni, con trattative, approdi e monitoraggi non poco interessanti nel campionato inglese, dal quale una Roma totalmente diversa prelevò, circa cinque anni fa, anche un difensore rivelatosi poi importante e centrale come Chris Smalling. Le ultime notizie di Fabrizio Romano, ora, potrebbero fornire nuove attenzioni proprio sul fronte difensivo, anche alla luce dei possibili cambiamenti e ricambi che potrebbero toccare la Roma la prossima estate.

Il complicato riscatto di Huijsen e l’età non più giovanile dello stesso Smalling, infatti, giustificherebbero eventuali interventi in tale direzione. La su citata fonte, in particolar modo, fornisce dettagli su un giocatore accostato alla Roma nel recente passato, quale Tosin Adarabioyo. Finito nel mirino anche di tanti altri club di Premier come Tottenham, West Ham o Manchester United, il difensore centrale è da tempo in scadenza con il Fulham.

In grado di generare attenzioni anche in casa Milan, Adarabioyo lascerà il club a parametro zero alla fine della stagione: lo ha già annunciato al proprio club, prendendo una decisione, di fatto, definitiva, che ha già permesso di registrare nuovi grandi interessi tra diversi club. Vedremo se anche la Roma tornerà a farci un pensiero.