Calciomercato Roma, addio a tre titolari: Mourinho guarda in Premier

Mourinho ha dettato le condizioni per restare a Roma. Vuole nuovi acquisti, dando via libera a tre particolari cessioni: i nomi.

In estate, salvo sorprese, andrà in scena una vera e propria rivoluzione in casa Roma. José Mourinho, inquieto a causa dei silenzi dei Friedkin, deciderà se restare o meno soltanto al termine dell’atteso faccia a faccia (non ancora calendarizzato). Intanto, però, ha dettato una serie di condizioni al club.

In primis, un potenziamento complessivo della rosa in modo tale da renderla più competitiva rispetto al passato. Nella scorsa stagione il tecnico lusitano è riuscito a sollevare la prima edizione della Conference mentre in quella attuale è ancora in corsa per vincere l’Europa League ed un piazzamento in zona Champions. Nella prossima vorrebbe ulteriormente alzare il tiro ma, per farcela, chiede di avere a disposizione elementi di caratura internazionale.

Top player capaci di cambiare il volto della squadra e far crescere nei migliori dei modi i tanti giovani presenti nel gruppo giallorosso. Uno dei nomi desiderati dal lusitano è quello di Wilfried Zaha il cui futuro è tutto da scrivere. L’ivoriano, autore di 6 reti e 3 assist in 24 apparizioni complessive, è legato al Crystal Palace fino a giugno e non ha ancora deciso se rinnovare o mettersi in gioco altrove. Di certo il licenziamento di Patrick Vieira, con cui aveva un ottimo rapporto, lo ha intristito ed non è da escludere che possa influire nella sua decisione finale. A Mou, poi, piace Roberto Firmino che lascerà il Liverpool al termine della stagione.

Roma, Mou pronto a fare dei sacrifici

Giocatori forti che Mourinho vuole avere, anche a costo di dire addio a qualche titolare dell’attuale squadra. Ad essere in bilico, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, sono Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham e Roger Ibanez.

Tutti e tre partiranno, nel caso in cui dovessero arrivare offerte interessanti dal punto di vista economico. L’esterno, nelle ultime uscite in campionato, ha fornito diversi contributi concreti alla causa ma un contratto in scadenza nel 2024 e finora le parti non hanno discusso un possibile prolungamento. L’inglese, invece, piace a diverse squadre della Premier League tra cui il Newcastle. Il brasiliano, infine, ha un rendimento troppo altalenante ed una sua partenza consentirebbe a Pinto di ingaggiare un difensore di piede mancino. Work in progress.