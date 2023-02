Calciomercato Roma, hanno già scelto l’erede: gratis da Mou

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra ne sono sicuri: si stanno muovendo in maniera concreta per il sostituto.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma, per stessa ammissione di Tiago Pinto, è stata rallentata dall’evolvere della situazione Zaniolo, i giallorossi sono concentrati sul proseguo della stagione.

Dybala e compagni si giocano tanto sia in campionato che in Europa League. Il filotto importante di vittorie consecutive ottenuto a cavallo tra gennaio e febbraio ha aiutato molto i capitolini. La Roma ha agguantato la zona Champions League con la consapevolezza di poter ancora recitare un ruolo da protagonista. Allo stesso tempo, però, gli uomini mercato della Roma continuano a monitorare diverse piste con l’intento di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. La partenza – non sostituita – di Nicolò Zaniolo spingerà Pinto prima di tutto a rinforzare il reparto offensivo con innesti mirati.

Calciomercato Roma, intrigo Zaha: la mossa del Crystal Palace

Uno dei profili che in tempi e modi diversi è stato attenzionato dalla Roma è quello di Wilfried Zaha. Sondato anche dalla Juventus, il poliedrico esterno offensivo del Crystal Palace non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Glaziers in scadenza nel 2023. Accostato a diversi club di Premier che però fino a questo momento non hanno ancora affondato il colpo, Zaha potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per un numero importante di compagini italiane alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2023 lo rende sicuramente un calciatore appetibile in termini di negoziazioni.

La novità che trapela dall’Inghilterra, però, è il fatto che il Crystal Palace, stanco dei continui tira e molla di Zaha, avrebbe già avviato i primi contatti per l’erede del jolly ivoriano. Secondo quanto riferito da Football Insider, ad esempio, uno dei nomi sul taccuino del club inglese è quello di Kyogo Furuhashi, tuttocampista giapponese in forza al Celtic. Il nipponico classe ’95 fin qui si è reso protagonista di una stagione favolosa, impreziosita da 22 reti e 4 assist. Nel caso in cui Zaha dovesse effettivamente decidere di cambiare aria, il Crystal Palace potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi Furuhashi. Staremo a vedere quello che succederà.