Calciomercato Roma, sacrificio Spinazzola: Pinto cambia strategia

Calciomercato Roma, è tutto da scrivere il futuro di Leonardo Spinazzola nei prossimi mesi. Il terzino potrebbe essere scarificato in estate, ma occhio alle manovre di Pinto

Dopo un periodo di appannamento fisiologico, dovuto al grave infortunio dell’estate del 2021, Leonardo Spinazzola è tornato protagonista sulla corsia di sinistra della Roma. Il terzino azzurro ha fornito una buona prova anche nell’ultima uscita dei giallorossi in casa della Real Sociedad, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale in Europa League. Il futuro del numero 37 in casa giallorossa è ancora tutto da scrivere.

Si è ripreso a suon di buone prestazioni la corsia mancina in casa Roma, Leonardo Spinazzola nelle ultime uscite dei giallorossi è stato tra i più in forma in campo. Il futuro del terzino ex Atalanta è ancora tutto da scrivere, e non è escluso che il suo profilo in estate finisca nella lista dei sacrificabili sull’altare del calciomercato in uscita per Tiago Pinto. Il contratto del laterale è infatti in scadenza nell’estate del 2024 e, con la trattativa per il rinnovo attualmente ferma, non si può escludere la sua cessione in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, Spinazzola in bilico: il rinnovo può tornare d’attualità per Pinto

Il contratto del laterale scadrà il prossimo anno dicevamo, e di colloqui per il rinnovo non c’è ancora traccia. Qualora nelle prossime settimane il telefono del procuratore non dovesse ricevere alcuna chiamata da parte di Tiago Pinto le strade tra Spinazzola e la Roma potrebbero separarsi in estate.

Appare ovvio che la Roma, per via dei paletti finanziari imposti dalla Uefa, sarà obbligata a delle cessioni più o meno dolorose in estate. L’eventuale addio al terzino classe ’93 può di sicuro deludere la tifoseria giallorossa, affezionata al calciatore anche per via della sua storia clinica. L’ultimo grave infortunio risale all’Europeo vinto dall’Italia, con lo stesso terzino totalmente protagonista fino allo stop accusato contro il Belgio. Ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è escluso che Pinto cambi strategia. Le ultime uscite del laterale potrebbero convincere infatti il general manager ad avviare la trattativa per il rinnovo dell’esterno. Spinazzola sembra rinato in questa seconda stagione a guida José Mourinho.