Feyenoord-Roma, ufficiale: ecco date e orario di Europa League

Feyenoord-Roma, ufficiale: ecco date e orari della doppia sfida in Europa League contro la formazione olandese

L’urna di Nyon ha detto Feynoord. Una squadra che la Roma di Mourinho conosce bene per averla affrontata nella finale di Conference League di Tirana. Ma quella olandese è una squadra diversa da quella dell’anno scorso e il doppio impegno nasconde diverse insidie. I giallorossi per andare avanti dovranno dare forse qualcosa in più rispetto a quanto visto contro la Real Sociedad.

In ogni caso, la prima partita si giocherà in Olanda e poco fa la UEFA ha ufficializzato date e orari del doppio impegno giallorosso. Partiamo dalla gara d’andata, che si giocherà giovedì 13 aprile alle ore 18:45. La sfida di ritorno, ovviamente, è prevista la settimana successiva.

Feyenoord-Roma, ecco quando si gioca all’Olimpico

Non prendete appuntamenti, nessuno, per il prossimo 20 aprile. Un altro giovedì sera, ma questa volta alle ore 21. In casa i giallorossi, così come tutte le partite di quel turno, giocheranno in notturna. E quella in Olanda e l’unica partita di questo doppio confronto che verrà giocato in orario pomeridiano.

Insomma, adesso ci sono le date e quindi potete iniziare ad organizzarvi, anche per un bel viaggio in Olanda, in Primavera, che potrebbe essere bello non solo per quello che ci sarebbe da vedere ma anche per le emozioni che potrebbe regalare la formazione allenata da Mourinho. I giallorossi, comunque, adesso pensano solamente ad una cosa, alla sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio in un derby che mette in palio dei punti pesantissima per la qualificazione alla prossima Champions League. Una Lazio che arriva a questo appuntamento dopo essere stata eliminata dalla Conference. Un risultato che anche Mourinho ha deciso di commentare non risparmiando quelle frecciatine bellissime che solo lui riesce a spedire. E che sicuramente saranno arrivate al mittente.