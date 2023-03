Tammy tutto quello che hai: Abraham-Roma, doppio blitz e una ‘promessa’

Calciomercato Roma, in questo finale di stagione si decide anche il futuro di Abraham: il blitz c’è già stato, ecco quando

Tammy Abraham si gioca la riconferma in questa parte finale di stagione. Almeno secondo quelle che sono le informazioni che questa mattina sono riportate dal Corriere dello Sport. Sì, la Roma, la prossima estate, dovrà fare una cessione importante e anche l’attaccante inglese è uno di quelli che potrebbe essere in questa lista.

La conferma se la deve guadagnare sul campo perché dopo un avvio d’anno sicuramente importante, quasi ai livelli della passata stagione, quella fiamma si è spenta di nuovo. E anche domani rischia di essere in panchina nel derby. Vedremo quello che succederà, ovviamente, vedremo quello che la Roma deciderà di fare da qui alla fine della stagione. Mancano due mesi per decidere il futuro e l’attaccante inglese sa che la riconferma passa da quelle che sono le sue prestazioni. Prestazioni che fino al momento hanno lasciato un poco a desiderare.

Calciomercato Roma, doppio blitz per Abraham

Nel frattempo nel corso di questi mesi vi abbiamo anche parlato di quelli che potrebbero essere i club interessati all’inglese. Che ha mercato non solo in Premier League, con Chelsea, United e Arsenal che lo potrebbero riportate in Patria, ma anche in altre zone dell’Europa. A svelare il doppio blitz, che c’è stato nella gara interna contro la Real Sociedad nella scorsa settimana, è sempre il CDS.

Uno è stato appunto del Manchester United, che ha mandato degli osservatori; l’altro del Borussia Dortmund che nelle tribune dell’impianto al Foro Italico aveva i propri scout per visionare le prestazioni del centravanti di Mourinho. Sì, Abraham ha mercato e potrebbe essere il sacrificato di lusso della Roma. Tutto, come detto, dipende da lui e da quello che da qui alla fine della stagione riuscirà a fare.