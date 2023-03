Calciomercato Roma, doppietta in Premier e Juve ko: assist a Pinto

Calciomercato Roma, la corsa per il colpo a parametro zero sembra trovare l’epilogo in Premier League. Anche la Juve va al tappeto e spunta l’assist per Tiago Pinto

La Roma è pronta a tornare in campo, domenica pomeriggio contro la Sampdoria di Stankovic. Lo stadio Olimpico si prepara ad un nuovo pienone ed in panchina tornerà José Mourinho. Il tecnico portoghese ha finito di scontare le due giornate di squalifica dopo il litigio con Serra in casa della Cremonese. Parallelamente si accendono i riflettori sul connazionale dello Special One, il general manager Tiago Pinto.

Tra due giorni la Roma tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Domenica pomeriggio la sfida alla Sampdoria di Stankovic, i giallorossi ritrovano José Mourinho in panchina ma saranno falcidiati dalle assenze. Oltre a Rick Karsdorp, fermo per iinfortunio, mancheranno in difesa i vari Ibanez, Mancini e Kumbulla causa squalifica. Il tecnico portoghese dovrà reinventarsi il reparto, col solo Chris Smalling disponibile tra i titolari. Ed il pacchetto arretrato giallorosso potrebbe conoscere nuovi innesti in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, futuro in Premier per N’Dicka: assist per Pinto dal Liverpool

Uno dei profili accostati a più riprese alla lista dei desideri di Pinto è il difensore francese Evan N’Dicka. Il classe ’99 è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte ed è stato accostato anche alla Juventus in Serie A, oltre a Inter e Napoli a parametro zero. ma il futuro del centrale difensivo sembra pronto a riservargli l’esperienza in Premier League.

Secondo quanto rilanciato dal sito britannico Footballinsider247.com, c’è una doppia pista per il centrale difensivo in scadenza di contratto. Manchester United e Liverpool sembrano le destinazioni più calde per N’Dicka, con i Reds pronti a fornire un assist in entrata a Tiago Pinto. Secondo il portale inglese infatti il Liverpool, per fare spazio al difensore transalpino, potrebbe cedere Joel Matip il quale è stato recentemente accostato proprio alla Roma. Le prossime settimane saranno decisive per fare chiarezza intorno al futuro di N’Dicka e non solo.