Calciomercato Roma, Smalling da record: doppio segnale per la firma

Calciomercato Roma, il futuro di Smalling continua a tenere banco in casa giallorossa. Stagione da record per il difensore inglese e spunta il doppio indizio

Tra due giorni la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa affronterà la Sampdoria di Stankovic, con la squadra ligure in piena zona retrocessione. La sfida ai blucerchiati aprirà un mese di fuoco in casa Roma. I giallorossi ad aprile scenderanno in campo in sette occasioni, tra campionato ed Europa League. José Mourinho si aggrappa al pilastro difensivo Chris Smalling ed arriva un doppio indizio verso il rinnovo di contratto.

Domenica pomeriggio la Roma tornerà in campo, per affrontare la Sampdoria allo stadio Olimpico. La sfida ai blucerchiati aprirà l’intenso mese di aprile in casa giallorossa. La Roma scenderà in campo in sette occasioni nel prossimo mese, oltre a cinque gare di campionato ci sarà anche il doppio confronto col Feyenoord in Europa League. A partire dalla sfida di domenica, quando la squadra giallorossa sarà falcidiata dalle assenze, José Mourinho torna ad aggrapparsi a Chris Smalling in difesa. Il difensore inglese non avrà al suo fianco i colleghi di reparto titolari domenica, Mancini e Ibanez sono stati squalificati dopo il derby, oltre a Kumbulla espulso contro il Sassuolo. E l’ex Manchester United si appresta a festeggiare un traguardo da record.

Calciomercato Roma, stagione da record per Smalling: doppio indizio verso il rinnovo

La sfida alla Sampdoria rappresenta la trentottesima presenza stagionale per Smalling, su quarantuno gare disputate. Mai nelle scorse stagioni il centrale difensivo aveva trovato così tanta continuità in campo. Inoltre la sfida dell’Olimpico vedrà l’inglese raggiungere il traguardo delle 100 presenze in serie A.

Per quel che riguarda il suo futuro, secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è un doppio indizio verso il rinnovo. Da un lato l’apertura della Roma a raggiungere alle richieste economiche del calciatore (3.8 mln annui) con l’inserimento di facili bonus. Dall’altro il segnale da lanciare a José Mourinho da parte della società giallorossa: blindare Smalling è una delle priorità per accontentare lo Special One.