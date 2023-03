Roma-Sampdoria, doppio recupero lampo: il report ufficiale

La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico domenica pomeriggio contro la Sampdoria. C’è un doppio recupero lampo per la sfida in casa dei giallorossi: il report ufficiale

È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo della Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa, che ritroverà il portoghese in panchina dopo due giornate di squalifica, domenica allo stadio Olimpico attende la Sampdoria di Dejan Stankovic. La squadra blucerchiata è penultima in classifica ed alla disperata caccia di punti salvezza. La Roma è chiamata a ritrovare la vittoria dopo il doppio passo falso consecutivo contro Sassuolo e Lazio.

Dejan Stankovic in panchina, è penultima in classifica ed a caccia di punti salvezza. La Roma dal canto suo non può permettersi ulteriori passi falsi in ottica lotta al quarto posto in Serie A. La squadra allenata da Mourinho deve ritrovare vittoria e sorriso dopo due sconfitte consecutive in campionato. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con tante assenze causa squalifica, in particolare in difesa saranno assenti i vari Mancini, Ibanez e Kumbulla. Mentre dal fronte doriano, dopo il recupero a centrocampo di ieri, c'è un nuovo rientro in gruppo ufficiale in vista della sfida dello stadio Olimpico.

Roma-Sampdoria, nuovo recupero lampo per Stankovic: Lammers in gruppo

Dopo il recupero del centrocampista Winks, il tecnico della Sampdoria vede anche il rientro in gruppo di Sam Lammers. L’attaccante ex Atalanta ieri aveva continuato a lavorare in differenziato, mentre questa mattina ha svolto l’intera seduta con il gruppo squadra.

Dejan Stankovic potrà contare anche sull’attaccante olandese in vista della sfida dello stadio Olimpico contro la Roma. La punta, che aveva iniziato la stagione all’Empoli, questa mattina è tornato a lavorare in gruppo in quel di Bogliasco. Ecco il report ufficiale emesso dalla società ligure: “Mattinata tra palestra e campo per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di domenica in casa della Roma (ore 18.00). Ancora in attesa di Filip Djuricic, Emirhan Ilkhan, Mehdi Léris, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli, Dejan Stankovic e staff hanno riabbracciato Flavio Paoletti, primo dei nazionali a rientrare a Bogliasco. In gruppo al “Mugnaini” ha lavorato anche Sam Lammers.”