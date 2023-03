Roma-Sampdoria, ritrova Mourinho: rientro ufficiale

Roma-Sampdoria, rientro in gruppo e comunicato ufficiale: le ultime in vista del prossimo impegno di Serie A.

Come sovente evidenziato e come ormai chiaro da tempo, i prossimi impegni saranno di indubbia importanza in casa giallorossa, laddove diversi scenari sono ancora da delineare e dove il futuro potrebbe certamente dipendere anche da obiettivi e piazzamenti di fine anno. Il dubbio più importante rappresenta certamente quello legato a José Mourinho, legato contrattualmente alla Roma per un altro anno ma la cui permanenza nella Capitale non è cosa scontata.

La discriminante, risultati sportivi a parte, potrebbe essere anche l’esito dell’incontro con i Friedkin, più volte richiesto dallo stesso portoghese, bravo ad evidenziare la propria impellenza nel voler comprendere il da farsi per un eventuale proseguimento di matrimonio dopo questa seconda stagione. In attesa di responsi da tale punto di vista, resta troppo importante, adesso, il concentrarsi sul momento attuale, denso di appuntamenti dai quali potrebbero arrivare non poche indicazioni.

Roma-Sampdoria, comunicato UFFICIALE e rientro in gruppo per Winks

Tra i tanti impegni, la doppia sfida con il Feyenoord rappresenta certamente una delle più importanti delle prossime settimane, alla luce della volontà della Roma di continuare a far bene in Europa e, al contempo, della grande attesa per una gara caratterizzata anche dalla voglia di rivalsa della squadra di Slot dopo i 90 minuti di Tirana dello scorso 25 maggio.

Pensare già all’Europa League e, più in generale, agli impegni non prossimi, rappresenterebbe un importante errore. La Roma, ad oggi, deve restare concentrata sui prossimi novanta minuti di campionato, durante i quali affronterà il tutt’altro che semplice ostacolo doriano. Sul prato dell’Olimpico, domenica 2 aprile, è infatti attesa la Sampdoria di Dejan Stankovic, reduce dalla vittoria con il Verona e consapevole di affrontare una compagine che non potrà contare su Mancini, Ibanez, Cristante e Kumbulla.

Tra le fila liguri, intanto, sono arrivati importanti segnali per la delicata trasferta capitolina, in vista della quale è previsto il rientro del centrocampista Harry Winks, rientrato quest’oggi ad allenarsi col gruppo. A riportarlo è l’odierno comunicato ufficiale del club, di cui riportiamo il contenuto.

“Seconda doppia seduta consecutiva per la Sampdoria, alle prese al “Mugnaini” di Bogliasco con la preparazione alla sfida di domenica allo stadio “Olimpico” con la Roma. Ancora privi dei nazionali (Filip Djuricic, Emihran Ilkhan, Mehdi Léris, Flavio Paoletti, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli), Dejan Stankovic e staff hanno puntato in mattinata su lavori di forza in palestra e nel pomeriggio su esercitazioni di possessi sul campo 2″.

“Singoli. Sul fronte dei singoli Harry Winks è tornato regolarmente in gruppo mentre resta invariata la lista di chi suda a parte (Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers) e di chi resta alle prese con i rispettivi programmi di recupero post-intervento (Emil Audero e Ignacio Pussetto). Domani, martedì, i blucerchiati sosterranno un’unica sessione mattutina“.