Calciomercato Roma: in dirittura d’arrivo un affare in pieno “stile Smalling”, recapitata un’offerta da 11 milioni di euro per il calciatore

Non è mai facile operare durante il calciomercato, soprattutto se il divario economico con alcune squadre ogni anno diventa sempre più grande. Le inglesi, e la Premier nello specifico, hanno un appeal diverso rispetto al campionato italiano, ma a fare la differenza sono spesso le cifre miliardarie messe a disposizione delle squadre della massima serie anglosassone.

Basti pensare che a gennaio, una squadra in piena lotta per non retrocedere, fu l’unica a presentarsi a Roma con un’offerta concreta per Nicolò Zaniolo, offerta che superava addirittura i 30 milioni di euro. Difficile competere con cifre simili per le italiane, infatti proprio il Milan dovette defilarsi dalla corsa all’attaccante italiano.

Un divario economico frutto del grande lavoro dei dirigenti della Premier, ma che potrebbe aver portato all’esistenza prematura di una “Superlega” visto ciò che rappresenta ad oggi la massima serie inglese.

Ecco perché colpi di questo tipo potrebbero acquisire tutto un altro valore, dal momento che a soli 11 milioni si potrebbe prelevare un calciatore di livello assoluto, nonché dalla grande esperienza in ambito europeo.

Calciomercato Roma, c’è l’offerta: 11 milioni e colpaccio alla Smalling

Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di venire incontro alle elevate richieste del tecnico portoghese. Mourinho si sa, è fin troppo esigente, ma questo deriva anche dalla sua grande fame di vittorie. Ecco perché lo Special One lancia continue frecciatine alla società, nella speranza possa sempre dare qualcosa in più in termini economici.

Nel caso in cui l’allenatore rimanga, sarà necessario alzare ancora una volta il tasso tecnico della rosa, motivo per il quale bisogna sondare il mercato in cerca delle migliori occasioni in giro per l’Europa.

Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare uno dei colpi con il miglior rapporto qualità prezzo, come riferito da Football Insider. Stiamo parlando di Joel Matip, difensore trentaduenne in forza al Liverpool, nonché campione d’Inghilterra e d’Europa proprio con i Reds.

Il suo contratto scade nel 2024 e molto probabilmente non verrà rinnovato, tanto che il Liverpool avrebbe già deciso che a fronte di un’offerta di 10-15 milioni di sterline il difensore verrà ceduto, complici gli infortuni che negli ultimi anni lo hanno costretto ad essere lontano dal campo, seppur per brevi periodi.

Pinto dunque potrebbe fiutare un colpo alla Smalling, assicurandosi un difensore centrale di assoluto livello e di esperienza, ma ad un prezzo decisamente abbordabile.