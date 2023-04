Calciomercato Roma, Marotta gela Pinto: sorpasso a costo zero

Calciomercato Roma, Marotta corre ai ripari in casa Inter e brucia l’ampia concorrenza sul colpo a costo zero. Anche Tiago Pinto può finire al tappeto.

La Serie A è tornata in campo dopo l’ultima pausa della stagione. Nello scorso turno di campionato, oltre al Napoli sconfitto clamorosamente dal Milan, ha fatto rumore la caduta dell’Inter. La squadra nerazzurra è stata sconfitta di misura dalla Fiorentina a San Siro, con la Roma che ha agganciato la squadra di Simone Inzaghi in classifica al quarto posto. Su un binario parallelo viaggia il calciomercato e Giuseppe Marotta tenta il sorpasso finale che metterebbe Ko anche Tiago Pinto.

Il campionato italiano è entrato nella volata finale. La corsa al piazzamento europeo continua a regalare scintille in Serie A, con la Roma che ha agganciato l’Inter al quarto posto dopo la ventottesima giornata in calendario. La squadra nerazzurra, che ha pareggiato per 1-1 contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, tornerà in campo domani pomeriggio in casa della Salernitana. Roma e Inter viaggiano a braccetto in classifica, entrambe le squadre hanno 50 punti e sono al quarto posto. Oltre a duellare per conquistare un posto nella prossima Champions League le due squadre sono pronte a sfidarsi anche in ottica calciomercato estivo. A tal proposito c’è il sorpasso di Marotta, che tenta l’allungo per bruciare l’ampia concorrenza sul colpo a parametro zero.

Calciomercato Roma, Marotta corre ai ripari in difesa: Inter in prima fila per il colpo Ndicka

La squadra nerazzurra deve fare i conti con la partenza di Milan Skriniar in scadenza di contratto. L’ex Sampdoria non è il solo in odore d’addio, anche il futuro di Alessandro Bastoni è in bilico. Il difensore classe ’99 ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024, e senza rinnovo potrebbe salutare l’Inter in estate. Marotta per correre ai ripari starebbe tentando il sorpasso finale per piazzare il colpo a parametro zero in difesa.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna l’Inter sarebbe ora in prima fila per piazzare il colpo Evan Ndicka in vista dei prossimi mesi. Difensore mancino classe ’99, il francese lascerà l’Eintracht Francoforte a costo zero quest’estate e tantissime squadre in Europa sono state accostate al suo futuro, compresa la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. A riportare la notizia è stato il sito Fichajes.net .