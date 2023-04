Juve-Inter, maxi squalifica UFFICIALE e tribuna chiusa

Juve-Inter, sono uscite le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la semifinale di Coppa Italia. C’è la maxi squalifica e la chiusura della tribuna

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus ed Inter si è chiusa con il parapiglia finale dopo il rigore segnato da Romelu Lukaku. Ora il Giudice Sportico ha scelto la linea dura dopo il primo atto della sfida tra bianconeri e nerazzurri. Ecco le sanzioni ufficiali comunicate dalla Lega calcio, c’è la maxi squalifica e non solo. La tribuna sarà chiusa per un turno, ecco tutte le motivazioni ufficiali dopo Juve-Inter.

Il Giudice Sportivo sceglie il pugno duro dopo quanto accaduto nel finale di gara tra Juventus ed Inter. Le due squadre si sono affrontate martedì sera per la sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia. La partita dell’Allianz Stadium si è chiusa con un pareggio per 1-1, rinviando i discorsi di qualificazione al secondo atto della sfida. Il ritorno della semifinale andrà in scena a San Siro il 26 aprile, ma la sfida d’andata ha lasciato diversi strascichi e polemiche dopo quanto accaduto nel finale. Ecco le decisioni del Giudice sportivo dopo la gara tra Juventus ed Inter.

Juve-Inter, rissa nel finale e cori razzisti: maxi squalifica e tribuna chiusa per i bianconeri – UFFICIALE

Lo juventino Juan Cuadrado è stato squalificato per tre giornate. Una giornata di squalifica invece per Lukaku e Handanovic dell’Inter. Mentre il settore dello stadio bianconero denominato Tribuna Sud è stato chiuso per un turno in seguito ai cori razzisti nei confronti dell’attaccante belga.

Il settore più acceso del tifo juventino viene chiuso per i cori razzisti contro l’attaccante dell’Inter. Ecco quanto si legge nella motivazione ufficiale: “Come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu. [..] Delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori.”