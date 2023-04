Nube tossica e giocatore sanguinante, partita del Feyenoord sospesa

Fumo e condizioni impossibili per far proseguire la gara: l’arbitro sospende la partita del Feyenoord. Ecco cosa è successo.

Il nome della squadra olandese è certamente uno di quelli maggiormente attenzionati nel corso di queste settimane in casa Roma. Questo alla luce del responso giunto dall’urna di Nyon prima della pausa per le Nazionali, quando al club giallorosso è stato assegnato l’ostacolo olandese in occasione dei quarti di finale di Europa League. Immediate le reazioni e i commenti per un accostamento certamente non semplice ma nemmeno annoverabile tra i maggiormente proibitivi che potessero capitare, soprattutto alla luce di un’insidia importantissima come quella del Manchester United.

Avversaria della finale di Conference League passata alla storia meno di un anno fa, la squadra di Slot non andrà però certamente sottovalutata, soprattutto se si tengono in considerazione i tanti cambiamenti di natura tecnica che attualmente la distinguono da quella affrontata a Tirana da Pellegrini e colleghi. Come noto a tutti, Roma e Feyenoord sono state poi al centro di disamine di natura politica, ai fini di decisioni di ordine pubblico per garantire un felice svolgimento di un evento che già in passato ha purtroppo oltrepassato i limiti della natura sportiva.

Nube tossica e giocatore colpito dai tifosi: succede di tutto in Feyenoord-Ajax

La calorosità di entrambe le tifoserie, unitamente a screzi passati e ai fatti ben noti del 2015 hanno portato a ponderare una decisione apparsa sin da subito come inevitabile. Quella cioè di vietare la trasferta ai tifosi olandesi nella Capitale, con analogo trattamento riservato ai giallorossi per la gara di andata. La speranza è quella di assistere ad almeno 180 minuti di solo sport, contraddistinto anche dalla giusta atmosfera sugli spalti, purché rispettosa e rientranti in limiti di decenza e decoro.

In questi minuti, proprio su tale fronte, è arrivato un aggiornamento non proprio confortante, relativo alla sentitissima sfida del De Kuip tra Feyenoord e Ajax decretante la semifinalista che affronterà il PSV. La gara è stata aperta da attimi di importante tensione, generati dall’invasione del terreno di gioco da parte di un importante nube di fumo, generata dai fumogeni usati dai tifosi per la coreografia iniziale, ritardando il fischio di inizio.

62 minuti dopo, poi, il direttore di gara ha interrotto il gioco dopo che Davy Klaasen, centrocampista dell’Ajax, ha abbandonato sanguinante il terreno di gioco dopo essere stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Partita sospesa dunque per circa 30 minuti, con sostituzione del numero 16 e ripresa consequenziale anche all’intervento di John de Wolf, rivoltosi ai propri tifosi in modo veemente, chiedendo di usare buon senso. Lo stesso che tutti quanti, al di là di ogni colore, speriamo possa caratterizzare anche il doppio impegno di Europa League in programma tra poco più di una settimana.