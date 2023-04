Calciomercato Roma, ‘scippo’ bianconero: offerto un biennale

Calciomercato Roma, c’è il tentativo di ‘scippo’ bianconero che rischia di far saltare il banco per Tiago Pinto. Gli è stato offerto un contratto biennale: ecco tutti i dettagli

Il mese di aprile in casa Roma sarà decisivo per il bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho. La squadra giallorossa è ancora in corsa per la lotta al quarto posto, ed attesa dai quarti di finale di Europa League. Archiviata con il ritorno alla vittoria la pratica Sampdoria la squadra allenata dal portoghese ha messo nel mirino la trasferta di sabato pomeriggio, in casa del Torino. Su un binario parallelo continua il lavoro di Tiago Pinto in vista della sessione estiva di calciomercato.

Altre sei gare attendono la Roma di José Mourinho in questo mese. Oltre al doppio confronto con il Feyenoord in Europa League, spiccano gli scontri diretti contro Atalanta e Milan in campionato. Le prossime settimane saranno decisive in vista del bilancio stagionale della Roma, mentre piovono offerte multimilionarie per il tecnico giallorosso. La Roma cerca continuità in Serie A dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria allo stadio Olimpico. A chiudere le marcature della squadra giallorossa è stato Stephan El Shaarawy, tornato al gol dopo sette turni di digiuno in campionato. Il futuro del Faraone è ancora da decifrare, con il contratto in scadenza la prossima estate.

Calciomercato Roma, la Turchia tenta El Shaarawy: il Besiktas offre un biennale

L’accordo tra la Roma e Stephan El Shaarawy è in scadenza nei prossimi mesi. L’attaccante giallorosso, che sta trovando sempre più continuità in questa seconda metà di stagione, potrebbe seguire l’esempio di un ex collega di reparto. Parliamo di Nicolò Zaniolo, che a febbraio ha raggiunto il Galatasaray dopo un tira e molla durato diverse settimane.

In attesa di capire quanto margine ci sia per raggiungere l’accordo sul rinnovo del contratto del numero 92 giallorosso dalla Turchia rompono gli indugi per Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riportato dal sito Fanatik.com.fr il Besiktas avrebbe presentato un’offerta per un contratto biennale per l’attaccante in scadenza con la Roma.