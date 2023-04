Calciomercato Roma, triplo segnale ai Friedkin: firma più vicina

Calciomercato Roma, piovono segnali verso la proprietà Friedkin che avvicinano la firma nei prossimi mesi. Il calciatore vuole solo il giallorosso

Il mese di aprile vedrà la Roma scendere in campo in altre sei occasioni tra Serie A ed Europa League. Il bilancio stagionale del secondo anno a guida José Mourinho passerà per forza di cose dalle prossime gare in programma. La squadra giallorossa, reduce dalla rotonda vittoria per 3-0 allo stadio Olimpico contro la Sampdoria, ora deve trovare continuità in trasferta. Sabato prossimo la Roma sarà ospite del Torino, mentre arrivano diversi segnali alla proprietà giallorossa che avvicinano l’attaccante alla firma.

La Roma ha iniziato col piede giusto il mese di aprile, che sarà decisivo nel bilancio finale della stagione. Archiviata la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria ora la squadra giallorossa ha messo nel mirino il Torino di Juric. Non c’è possibilità di commettere ulteriori passi falsi nella corsa al quarto posto in Serie A, le prossime gare saranno decisive in attesa delle sfide di fine mese contro Atalanta e Milan. In attesa del prossimo impegno in campo è tempo anche di ragionare in ottica calciomercato estivo in casa giallorossa, fari puntati sui calciatori in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, sprint El Shaarawy per il rinnovo: quanti segnali dal Faraone

Tornato al gol allo stadio Olimpico sabato pomeriggio, Stephan El Shaarawy è ancora in scadenza di contratto in casa giallorossa. Ma lo scenario intorno al futuro del Faraone sembra pronto a cambiare con la svolta che lo avvicinerebbe alla firma. Il numero 92 della Roma sta disseminando segnali d’amore verso il rinnovo.

L’ex Milan è stato tra i migliori nella vittoria della Roma contro la squadra ligure. Il pregevole gol siglato in pieno recupero ne ha certificato lo stato di forma eccellente. L’attaccante ha lanciato un nuovo segnale alla famiglia Friedkin, presente a Trigoria ieri, durante l’allenamento. Secondo quanto evidenzia il quotidiano Leggo il Faraone è stato tra i migliori ieri nel centro sportivo giallorosso. La voglia di prolungare il contratto si traduce anche in un altro doppio segnale. Da un lato l’attaccante è pronto a ridursi sensibilmente lo stipendio, dall’altro ha rifiutato finora le sirene dalla Turchia.