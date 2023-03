Doppia tegola e un recupero: emergenza contro la Roma

Doppia tegola ma c’è la possibilità di un recupero: per il Torino sarà comunque emergenza contro la Roma. Ecco le ultime

Il pensiero adesso è alla Sampdoria, ovviamente, che domenica pomeriggio si presenterà all’Olimpico per cercare di strappare di punti che, in ogni caso, difficilmente potrebbero regalare sogni salvezza alla squadra di Stankovic. Ma non per questo Mourinho dormi sonni tranquilli, da vecchio conoscitore del calcio, sa benissimo che queste sfide sono ricche di insidie.

Il calendario comunque, prima del Feyenoord, non regala alla Roma degli impegni agevoli, perché subito dopo ci sarà il Torino di Juric, una squadra in forma, che soprattutto in casa riesce sempre a dare il massimo. Ma, per la sfida contro i giallorossi, il tecnico croato potrebbe avere diversi problemi di formazione, anche se spera in quello che potrebbe essere un recupero dell’ultim’ora.

Torino-Roma, Juric in mezzo ai problemi

Sicuramente Juric per la sfida alla Roma non potrà contare sulle prestazioni di Ola Aina – lesione al muscolo soleo – e Ilic – trauma contusivo-distorsivo alla caviglia – mentre, uno spiraglio c’è per Miranchuk che “rischia” di essere disponibile anche per la prossima sfida di campionato dei granata.

Dei recuperi fondamentali la Roma, comunque, ce li avrà per quella partita visto che torneranno ad essere a disposizione Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante, tutti squalificati. Tre dopo il derby contro la Lazio, il difensore albanese invece dopo il rosso beccato nella sfida contro il Sassuolo per una reazione su Berardi che poi ha portato anche al tiro dagli undici metri della squadra di Dionisi che ha indirizzato la partita. Di problemi, per la sfida alla Samp quindi, ne ha anche Mou. Che vabbè, lo aggiungiamo noi questo, è quasi abituato all’emergenza ogni giornata di campionato. Purtroppo.