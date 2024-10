Esonero Juric, i Friedkin non hanno altra scelta: data già segnata

Esonero Juric e data già segnata in rosso: i Friedkin non hanno altra scelta. Gli ultimi aggiornamenti dopo Roma-Inter.

Ivan Juric continua a vivere momenti difficili sulla panchina della Roma. Nonostante le recenti critiche, il direttore sportivo Ghisolfi ha confermato il tecnico croato, ribadendo la fiducia nel suo lavoro. Tuttavia, il malcontento tra i tifosi cresce, alimentato da prestazioni deludenti e scelte tattiche controverse, come l’impiego di Zalewski e il cambio di Koné nell’ultima sfida contro l’Inter. La sconfitta ha accentuato il nervosismo e la Roma appare adesso bloccata in una crisi di risultati che potrebbe presto costare caro.

Le problematiche parrebbero non limitarsi alla sola squadra, ma coinvolgono anche la gestione societaria, con i Friedkin oggetto di critiche per il mercato estivo e la mancanza di chiarezza su alcuni aspetti gestionali. A complicare la situazione, la Roma sembra anche aver perso il legame con una tifoseria storicamente calorosa, che ora guarda con preoccupazione ai prossimi impegni.

Esonero Juric, sfide con Dinamo Kiev e Fiorentina decisive per la panchina della Roma

Il calendario non sorride alla Roma: le prossime due partite, la sfida in Europa League contro la Dinamo Kiev e quella di campionato contro la Fiorentina, potrebbero rappresentare il punto di svolta per il futuro dell’allenatore. Un passo falso contro la Dinamo, giovedì, potrebbe avere ripercussioni importanti, anche considerando che l’Europa League è considerata una competizione cruciale dalla dirigenza.

L’ipotesi dell’esonero di Juric non è più solo un sussurro, ma una possibilità concreta se la Roma non dovesse invertire la rotta già a partire da queste sfide, come riferisce Calciomercato.com. La dirigenza sta osservando attentamente gli sviluppi, mentre sullo sfondo un chiacchiericcio non troppo evanescente inizia a toccare il tema di un possibile ritorno di Daniele De Rossi.

Nonostante la conferma ufficiale di fiducia, cresce l’attesa attorno a quello che potrebbe essere il destino di Juric. La data del match contro la Fiorentina, che seguirà l’impegno di Europa League con la Dinamo Kiev, è ormai vista come un possibile spartiacque decisivo, appunto.