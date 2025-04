Scommesse in sala VAR coi rossoneri in campo: bufera in diretta tv

Un recente avvenimento si prepara a scuotere con vigore il mondo del calcio: scoppia lo scandalo sulle immagini trasmesse in diretta.

Quello relativo alle scommesse è senza dubbio alcuno uno dei temi più caldi e delicati del calcio da quando questo è nato e, in particolare, da quando questo fantastico sport è divenuto un business capace di spostare capitali talmente mastodontici da risultare difficili da quantificare.

Nonostante nelle ultime due decadi siano stati evidenti e numerosi gli sforzi compiuti per tentare di estirpare definitivamente i presupposti perché la dimensione calcistica e quella del gioco si intersecassero, la sensazione è che vi siano ancora una serie di pertugi piuttosto spaziosi in cui è possibile per i più smaliziati intervenire torbidamente sul corretto svolgimento del gioco.

È così che, da magia straordinariamente imprevedibile e sorprendente, il calcio rischia ogni weekend di trasformarsi in un mero mezzo per l’obliquo (e ovviamente illegale) guadagno di coloro i quali scelgono di influenzare subdolamente l’andamento di una gara per tentare di lucrarci attraverso le scommesse.

Nelle ultime ore sono emerse delle inquietanti notizie in merito ad un avvenimento in grado di fare il giro del mondo e scuotere violentemente il mondo del calcio.

Ci troviamo in Bulgaria, a pochi istanti dal fischio di inizio del match tra il CSKA Sofia e i rossoneri della Lokomotiv Sofia, quando le telecamere della sala VAR immortalano un gesto a dir poco controverso di uno dei tecnici del VAR (il cui compito è quello di fornire le migliori immagini in caso di episodi nebulosi), intento a consultare un sito di scommesse sul proprio smartphone.

VAR operator was betting during the match 🤦‍♂️🤯

An employee was caught on the broadcast of the Bulgarian match between CSKA and Lokomotiv: it was noticed that he was using a betting app. When he saw himself on live TV, the man quickly hid his phone.

Even though he’s just a… pic.twitter.com/CU4kgy9Yai

— FootyRoom (@footyroom) April 3, 2025