Dalla Roma ai bianconeri: l’annuncio UFFICIALE

Emergono nuove clamorose dichiarazioni in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

La sconfitta dell’AS Roma contro la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha gettato ulteriore benzina sulle aspre polemiche della tifoseria in merito alle prestazioni della formazione giallorossa. Da una parte ecco coloro i quali puntano il dito nei confronti del nuovo arrivato croato, dall’altra quelli che vedono nei singoli e in un mercato mal gestito le cause di una partenza ben diversa da quanto in molti si sarebbero aspettati.

Nel mezzo vi è una gremita maggioranza che, di fatto, pare bocciare tutti gli elementi sopracitati, facendo ricadere gran parte delle responsabilità sulla figura di Dan Friedkin e del proprio gruppo aziendale.

La sconfitta con l’Inter, tuttavia, sembrerebbe avere un solo e unico colpevole: gli errori individuali. Al netto delle critiche che appassionati e tifosi posso avanzare nei confronti dell’approccio tattico di Juric e in particolare sulle scelte effettuate a partita iniziata con dei cambi ampiamente discussi, la Roma ha indubbiamente mostrato più di un elemento di pregio nel corso della sfida con i nerazzurri, i quali hanno conquistato l’occasione del gol solo e soltanto a causa di due grossolani errori commessi prima da Nicola Zalewski e poi da Zaki Celik (senza contare la sfortunata deviazione di Dybala sulla conclusione di Lautaro). Ora sono emerse nuove indiscrezioni sul possibile futuro di uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane.

Zalewski nel mirino del Besiktas: le parole del vicepresidente

Nel corso dell’estate il cartellino di Nicola Zalewski ha riscosso un certo successo nel centro sportivo del Galatasaray e, dopo l’evaporazione delle trattative tra turchi e capitolini, pare che siano nuovamente emersi i presupposti per veder partire l’esterno italo-polacco.

Intervistato ai microfoni di calciomercato.it, il vicepresidente del Besiktas Huseyin Yucel ha dichiarato: “Al momento non c’è niente, non posso commentare, ma può interessarci. Posso affermare che se a noi un calciatore ci interessa lo acquistiamo”. Parole che, al netto delle consuete forme di comunicazioni fumose, sembrano parlare piuttosto chiaro.