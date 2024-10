Totti, clamoroso ritorno in Serie A: le cifre sono già UFFICIALI

Totti, clamoroso ritorno in Serie A. All’inizio è sembrato uno scherzo partito da una battuta di un noto giornalista. Ora c’è qualcosa di più.

Metti una sera a cena a parlare di calcio e partono valutazioni, giudizi, opinioni. Tar tante cose ‘serie’ una battuta prende il largo. Non un battuta qualsiasi poiché chi l’ha pronunciata non è uno ‘qualsiasi’.

Una ricorrenza importante con presenze prestigiose. Una è la storia ‘vivente’ della Roma e si chiama Francesco Totti. Quelle sue parole pronunciate con la stessa ‘leggerezza’ con la quale addomesticava il pallone: “vedendo quello che c’è oggi in giro potrei giocare anche a 48 anni”, hanno scosso una tifoseria che non sta vivendo il suo miglior momento. E quando le cose non vanno granché bene sognare è la cosa più naturale, più semplice. Quasi inevitabile. E con Francesco Totti si vola alti. Ma quanto c’è di vero quando Francesco Totti parla di un suo possibile ritorno al calcio giocato. Quanto c’è del Francesco Totti fuoriclasse anche nelle battute di spirito?

Totti, clamoroso ritorno in Serie A. Parlano i numeri

Ipotesi affascinante che non può non intrigare chi vive di scommesse come Sisal.it. A quanto è dato il possibile-probabile ritorno in campo dell’ex fuoriclasse di Porta Metronia’

Esiste una scommessa più ‘follemente’ affascinante di questa? Il solo pensiero di rivedere Francesco Totti con la maglia numero 10 della Roma porta il tifoso giallorosso quasi naturalmente a ‘giocarsi’ il suo sogno. Un sogno che, qualora si realizzasse, porterebbe parecchi denari agli scommettitori-tifosi. Infatti, al momento, sisal.it quota il ritorno in campo di Francesco Totti a 200. Al momento. Basta infatti una frase, forse una parola soltanto dell’ex numero dieci giallorosso che lasci filtrare ‘qualcosa’ per far ‘precipitare’ la quota e far decollare l’indicibile sogno.