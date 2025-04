Osimhen alla Juve: il bomber ha chiuso col nuovo club

Victor Osimhen è il sogno proibito della Juventus di Giuntoli, che sogna di portarlo a Torino in estate: il bomber ex Napoli ha però chiuso col nuovo club

Il bomber attualmente al Galatasaray sta avendo delle medie di tutto rispetto e su di lui si sono posati gli occhi di mezza Europa. C’è un club però in particolare che sembra essere in largo vantaggio per accaparrarselo in estate. De Laurentiis già si frega le mani.

Osimhen è sempre il bomber che i tifosi del Napoli ricordano. Nemmeno la parentesi in Turchia lo ha demotivato, visto che con il Galatasaray è già arrivato a 28 gol in 32 partite, trascinando i giallorossi verso un sempre più probabile titolo in patria. Il centravanti nigeriano è per questo sotto la lente di ingrandimento dei principali top club europei. Il “parcheggio” a Istanbul è stata solo una mossa momentanea, per sbloccare una situazione che era diventata incandescente con De Laurentiis. A giugno bisognerà procedere alla cessione definitiva e il presidente dei partenopei non vuole scendere sotto al valutazione di 70 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di incassare la stessa cifra ricavata dalla cessione di Kvara al Psg, per poi consentire ad Antonio Conte di rafforzare la squadra a suo piacimento. La Juventus è da sempre interessata a Osimhen, potendo contare anche la presenza di Cristiano Giuntoli, suo scopritore almeno in Italia e ds che lo portò a Napoli. Per i bianconeri, però, arrivano pessime notizie direttamente dall’Inghilterra.

Osimhen vicino al Chelsea: i Blues fanno sul serio per giugno

Secondo quanto riportato da FootballTransfers, Victor Osimhen ha intenzione di concludere finalmente il suo trasferimento al Chelsea quest’estate. Già l’anno scorso il bomber del Galatasaray era stato accostato ai Blues, ma le richieste eccessive del Napoli avevano fatto saltare la trattativa sul più bello. Questa volta non sembrano esserci grossi intoppi e la destinazione sempre più probabile per il 2025/2026 sembra essere proprio Londra.

Accontentare De Laurentiis non è mai semplice ma rispetto al 2024 ora le richieste sono leggermente più basse e per poco più di 70 milioni l’affare si può concludere con la fumata bianca. Il sogno del nigeriano di confrontarsi con la Premier League si avvererà al più presto, con buona pace dei tifosi di Napoli e Juventus. A sorridere è solo Maresca.