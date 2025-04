Allegri ha trovato squadra: accordo annunciato e bomba in Serie A

Sembra essere giunta al suo punto di svolta le voci riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri: nuovo colpo di scena

Allegri sì, Allegri nì, Allegri forse. In un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni, il profilo del tecnico livornese è stato accostato in tempi e in modi diversi a tutte quelle big italiane che, in un modo o nell’altro, aspirano ad un vero e proprio restyling.

Tra queste c’è sicuramente la Roma che non smette di cullare il sogno di convincere l’ex allenatore della Juventus a sposare la bontà del proprio progetto. Velleità che, secondo quanto riferito da ‘La Stampa’ nei giorni scorsi, si sarebbe configurata come qualcosa di molto più concreto avendo i giallorossi incassato la disponibilità di massima da parte del tecnico livornese ad accettare il biennale messo sul piatto dai Friedkin. Staremo a vedere quale sarà la decisione dei Friedkin, fermo restando che in un mosaico ancora tutto da comporre non può essere affatto esclusa la candidatura di Stefano Pioli.

Per Allegri, del resto, è pronto a concretizzarsi un irresistibile effetto domino. Oltre al Napoli, che penserebbe all’artefice di cinque Scudetti griffati dalla Juventus in caso di addio di Antonio Conte, occhio soprattutto al Milan. I rossoneri sono infatti pronti a far saltare il banco da un momento, almeno stando a quanto rivelato da Fabio Ravezzani nel corso dell’ultima diretta a QSVS in onda su TeleLombardia.

Allegri-Milan, colpo di scena: “Convinto che sarà il nuovo allenatore”

Una fonte giudicata da Ravezzani ‘molto affidabile’ ha infatti rivelato al giornalista che Allegri si dice convinto della possibilità di sedere sulla panchina del Milan il prossimo anno. Uno scenario talmente concreto che le parti avrebbero raggiunto già un accordo di massima. Ecco le parole di Ravezzani sull’argomento:

Allegri – stando ad una fonte molto affidabile – si dice convinto che l’anno prossimo allenerà il Milan. Diciamo che Allegri parlando con una terza persona, poi magari lo voleva prendere per i fondelli, ad ogni modo tra un ‘Come va?’ e un ‘Come sta?’, ha rivelato: ‘L’anno prossimo allenerò il Milan“.

Quindi molto più di timidi sondaggi tra le parti: stando a Ravezzani – o meglio, alla fonte da lui interpellata per provare a fare chiarezza sull’argomento – Allegri avrebbe definitivamente sciolto le riserve. E chissà che quanto successo in casa Milan per quanto riguarda la questione legata al nuovo DS – con la trattativa Paratici saltata sul più bello – non sia legata proprio a questo tipo di dinamiche. La Roma deve rinunciare una volta per tutte ad Allegri? Ai posteri l’ardua sentenza.