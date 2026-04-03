Dall’accordo con la Roma alla Fiorentina: addio Capitale

L’asse tra Firenze e l’Urbe si scalda in vista dell’imminente calciomercato estivo

Impegnata nella lotta salvezza e attesa dai quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, la Fiorentina dallo scorso inverno ha deciso di affidare la propria direzione sportiva a Fabio Paratici.

Anche grazie ad un mercato di gennaio intelligente, la Viola è riuscita ad abbandonare la zona retrocessione, ma il cammino da compiere è ancora lungo e l’esito finale influenzerà anche le scelte sul calciomercato estivo.

Le manovre dell’ex dirigente juventino potrebbero intersecarsi con le strategie della Roma. A gennaio i giallorossi hanno provato a comprare Niccolò Fortini, ma il muro della Viola non è mai caduto.

Rimanendo nei roster dei difensori, i giallorossi in inverno avevano raggiunto l’accordo totale con un giocatore che ora può tornare di moda in casa Fiorentina. Secondo Sportsboom.com, infatti, in caso di salvezza Paratici proverà a convincere Radu Dragusin a raggiungerlo a Firenze dopo l’esperienza comune vissuta al Tottenham.