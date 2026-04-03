20 gol e 7 assist in campionato: ecco l’erede di Dybala, ma Gasperini…

La Joya è in scadenza di contratto e la Roma inizia a guardarsi attorno per le alternative

C’è poco da girarci attorno, tra i calciatori in scadenza a Trigoria, quello che ha un po’ più possibilità di rimanere alla Roma è Lorenzo Pellegrini, a patto che decida di abbassarsi lo stipendio a 2-2,5 milioni di euro.

Più o meno alla stessa cifra dovrebbe scendere anche Paulo Dybala per prolungare un matrimonio che sembra ormai destinato a sciogliersi il prossimo 30 giugno. Dal Boca Juniors al Flamengo, passando per le sirene turche e il Benfica, sono molte le indiscrezioni riguardanti il futuro della Joya.

La dirigenza giallorossa, nel frattempo, ha già iniziato a guardarsi attorno per reperire un’alternativa al fantasista argentino, che spera di rientrare in campo nella seconda metà di aprile per scrivere un finale a tinte meno chiaroscurali.

Secondo Gianluca Di Marzio, uno dei profili seguiti dal club capitolino è Sergio Arribas. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il 24enne mancino ha collezionato la bellezza di 20 gol e 7 assist in Segunda Liga e a fine stagione lascerà l’Almeria. Secondo il giornalista, tuttavia, Gian Piero Gasperini non ha ancora abbandonato l’idea di confermare Dybala almeno per un’altra stagione e questo potrebbe aprire uno spiraglio per trattare il rinnovo a cifre ridotte.