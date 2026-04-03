Tegola argentina, un mese di stop: salta la Roma

Il bollettino ufficiale è arrivato proprio in queste ore, assenza in attacco

La piaga degli infortuni sta complicando tremendamente la rincorsa Champions della Roma, ma la squadra giallorossa non è certamente l’unica ad aver pagato un dazio pesante alla sorte in questa stagione maledetta.

Inter, Juventus, Milan e, soprattutto, Napoli hanno dovuto affrontare diversi problemi nella gestione della rosa e i problemi continua ad arrivare, senza lasciare tregua alle squadre di Serie A.

A proposito di avversarie dei giallorossi, è di queste ore la notizia dell’assenza sicura di un attaccante argentino nella sfida contro la Roma: stiamo parlando di Benjamin Dominguez che salterà la sfida con quella che la scorsa estate avrebbe potuto essere la sua squadra.

Ecco il comunicato ufficiale del Bologna: “Benjamin Dominguez ha riportato una lesione all’ileopsoas destro; tempi di recupero di circa 3-4 settimane”. In programma il 25 aprile, la sfida contro la Roma è dunque un miraggio per il fantasista.