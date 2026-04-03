Il prezzo di Chiesa è sceso ancora: la Roma c’è

L’addio al Liverpool è scontato, i giallorossi sfidano le big italiane

Nonostante le promesse di Arne Slot e la partenza di Momo Salah per la Coppa d’Africa, Federico Chiesa non è riuscito ad imporsi al Liverpool nemmeno durante l’assenza del fuoriclasse egiziano di gennaio.

Nelle trentadue presenze complessive in stagione, l’attaccante italiano ha collezionato appena 673 minuti in campo e una sua partenza la prossima estate appare quasi inevitabile, con buona pace del ragazzo che lo scorso anno aveva rifiutato il trasferimento per provare ad imporsi ad Anfield.

Com’è noto, la Roma è stata sempre una delle squadre maggiormente accostate all’ex Fiorentina, seguito anche da Juventus, Milan e Napoli. Considerando il sicuro mancato riscatto di Zaragozza, i giallorossi anche a luglio continueranno a cercare un attaccante esterno di fascia sinistra.

Ironia della sorte, Chiesa è assistito proprio dall’agente dello spagnolo ex Celta Vigo. Secondo “calciomercato.com”, il ritorno in Serie A è l’opzione più credibile per l’ala del Liverpool, che può partire a 15-20 milioni di euro.